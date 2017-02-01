İşte ABD’nin YPG'ye gönderdiği zırhlı araçlar

ABD’nin Suriye’de IŞİD'e karşı kurulan ve ana omurgasını Türkiye'nin terör örgütü olarak ilan ettiği YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) bir hafta önce gönderilen zırhlı araçların fotoğrafları yayımlandı. Araçların teslim belgelerinde ise son alıcı kısmına 'Kobani' yazıldığı görüldü.

Amerika’nın Sesi’nin haberinde, zırhlı araçların verilmesi kararının eski Başkan Barack Obama döneminde alındığı, teslimatının ise yeni başkan Donald Trump’ın göreve başlamasına denk geldiği belirtildi. Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ferit Aslan'ın haberine göre, el yapımı patlayıcılara karşı korunaklı olarak tasarlanan araçların Kanada merkezli bir şirket tarafından üretildiği bildirildi.

Habere göre, ABD yönetimi, ana omurgasını PYD’nin silahlı kanadı YPG’nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri’ne verilen zırhlı araçlar ile ilgili haberleri doğruladı.

Amerika’nın Sesi’ne konuşan PYD komutanlarından Telal Silo, Trump’ın göreve gelmesi ile kendilerine verilen askeri desteğin arttığını belirterek, "Başkan Obama döneminde bize daha çok hafif silahlar ve cephane yardımı yapılıyordu. Şimdi bombalı araç saldırılarına karşı zırhlı araçlar gönderildi" dedi.

Amerika’nın Sesi, Suriye’de PYD’ye gönderilen zırhlı araçların ve teslim belgesine ait fotoğrafları da yayımladı. Zırhlı araçların teslim belgesinde, son alıcı kısmında ’Kobani’ yazdığı görüldü.

Kanada'da üretilen araçlar

PYD’ye gönderilen zırhlı araçlar ile ilgili detaylar da ortaya çıktı. Kanada merkezli bir firma tarafından üretilen zırhlı araçların el yapımı patlayıcılara karşı özel olarak tasarlandığı belirtildi. Yüksek korumalı ve çatışma bölgelerinde askerler ile ayrıca kolluk kuvvetleri tarafından kullanılabilen taktik zırhlı araçlar tam teçhizatlı 10 askeri taşıyabiliyor. Araca, makineli tüfek, füze ve bomba atar monte edilebilirken; araçta yangın söndürme sistemi, taktik tekerlekler, elektrikli vinç, monitörlü termal görüntüleme ve gözetleme kameraları, uzun menzilli ışıklar da bulunuyor.

Birleşmiş Milletler tarafından da kullanılan araçların yüksek balistik ve patlama direncine sahip olduğu ve kara mayınları ile el yapımı patlayıcılara karşı korunaklı olduğu belirtildi.