İşte ABD'nin aldığı prim!

T24- A Milli Basketbol Takımımızın Dünya Basketbol Şampiyonası'nın ardından aldığı prim miktarı tartışmalara neden olmuştu. Çünkü rakam toplamda 28,5 milyon TL idi... Hatta primin iptal edilmesi için dava dahi açıldı. Peki, Türkiye'nin 2.'liği için açıklanan prime karşılık şampiyon olan ABD Takımı ne kadar primle ödüllendirildi?...

İşte bu sorunun cevabı...





12 Dev Adam'a verilen prim gündemden yine düşmedi. Ankara Barosu avukatlarından Sedat Vural, Anayasa'nın eşitlik ilkesiyle yasal gerçeklere aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasını istedi





Dünya Basketbol Şampiyonası’nda ikinci olan A Milli Basketbol Takımı oyuncuları ile teknik kadroya, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 28,5 milyon TL prim verilmesi işleminin, Anayasa’nın eşitlik ilkesiyle yasal gerçeklere aykırı olduğu gerekçesiyle yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açıldı.





Ankara Barosu avukatlarından Sedat Vural tarafından, Ankara 15. İdare Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde, yapılan bu ödemenin, Anayasanın "eşitlik" başta olmak üzere temel ilkelerine aykırılık yanında, toplumsal vicdanda da ciddi sorgulama ve tartışmalara neden olduğu savunuldu.



Barbaros Akkaş: Üzülmeye başladık



A Milli Takımımız'ın idari menajeri Barbaros Akkaş, kazandıkları büyük başarının yerine sürekli primin konuşulmasından rahatsızlık duyduklarını söyledi. Akkaş, "Dünya ikinciliği bizi manevi olarak fazlasıyla tatmin etti. Sayın Başbakanımız'ın uygun gördüğü bir prim de verildi. Zaten Basketbol Federasyonu, bu ekibin maddi-manevi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Biz tarihte görülmemiş bir başarı yakalayıp, dünya ikinciliğine ulaştıktan sonra 70 milyona yaşatılan büyük gurur yerine primlerin konuşulması, hepimizi fazlasıyla üzmüştür" dedi.



İşte ABD'nin primi



ABD, kendi basınına göre B takımıyla geldiği Türkiye’de 12 Dev Adam’ı yenerek yenilgisiz Dünya Şampiyonu oldu. MVP Kevin Durant’in önderliğinde bu başarıya ulaşan NBA yıldızlarına bu birincilik için 25’er bin dolar verildi.





2008 Olimpiyatları’nda altın madalya kazanan Rüya Takım da aynı primle ödüllendirilmişti.



Kristic keşke ben de Türk olsaymışım



Sırbistan Milli Takımı’nın NBA patentli pivotu Nenad Krstic, bugünlerde keşke diyor. 12 Dev Adam’ın aldığı 2 milyon 70’er bin TL’lik primi duyan 27 yaşındaki basketbolcu, Sports Illustrated’dan Jack McCallum’a yaptığı açıklamada “Ah, ah... Keşke Türk olarak dünyaya gelseydim” ifadelerinin kullandı. Krstic turnuvada 6 maçta 13.5 sayı ve 7.5 ribaunt ortalamasıyla oynadı.



