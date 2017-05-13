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İşte ABD'li asker tarafından takdim edilen madalyayı iade eden o albay

Albay Orkun Özeller'in Özel Kuvvetler mensubu olduğu bildirildi

13 Mayıs 2017 10:44

Adana İncirlik Üssü'ndeki törende kendisine ABD'li bir albay tarafından takdim edilen madalyayı iade eden Türk subayının Albay Orkun Özeller olduğu öğrenildi.

DHA'dan Murat Varol'un haberine göre, madalyayı iade eden Albay Özeller'in Özel Kuvvetler mensubu olduğu bildirildi. Madalyayı iade etmesi ile ilgili haberlerin ardından Albay Özeller, sosyal medyada gündem olmuştu.

Albay Özeller, 10 Mayıs tarihinde Adana İncirlik Üssü'nde 'Koalisyon' güçlerinin karargahında düzenlenen veda ve madalya töreninde ABD'li Albay Kevin Leahy tarafından kendisine üstün başarılarından dolayı verilen madalyayı "Sizleri yaralamak ve üzmek istemem. Fakat bu madalyayı kabul etmem mümkün değildir. Çünkü bu madalyayı verenler benim düşmanım olan YPG ile işbirliği içindedir. 'Onurum' bu madalyayı kabul etmeme müsaade etmemektedir" diyerek iade etmişti.

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