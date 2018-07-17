İşte ABD dünyayı böyle silahlandırıyor

ABD'nin 1950-2017 arasındaki silah ihracatı, Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü verileri kullanılarak görsel hale getirildi.

Veri analisti Will Geary tarafından yapılan görselleştirmede enstitünün Silah Transferi Veritabanı kullanıldı.

Yayımlanan video ABD'nin uluslararası silah ticaretindeki rolünü ve küresel etkisini de gözler önüne seriyor.

Videoda her bir nokta gösterge-eğilim değeri olan bir TIV'e denk düşüyor. TIV, silahların üretim maliyeti ile ölçülüyor. Maliyeti kesin olarak bilinmeyen silahlar için TIV değeri maliyeti bilinen benzer silahlara göre hesaplanıyor.

Kaynak: (Sol.org)