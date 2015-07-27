İşte AA'nın 'Suriye'deki son durum' haritası

Suriye iç savaşı, 5. yılında taraflar arasındaki şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Anadolu Ajansı, Suriye'de hangi bölgenin, kimin kontrolünde olduğunu gösteren "son durum" haritası hazırladı.

Rejim güçleriyle muhalifler arasındaki çatışmalar, Şam ve Halep'te yoğunlaşırken, Esed destekli PYD güçleri ile terör örgütü DAEŞ, Haseke ve Rakka'da çatışıyor.

En yoğun çatışmalar, Haseke'nin merkez mahalleleri, Rakka ve Halep'in kuzeyi ile Şam'ın Lübnan sınırına yakın Zebadani ilçesi ve doğudaki Cobar bölgesinde sürüyor.

Bunun yanı sıra, ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri de, ülkenin yaklaşık üçte birini kontrol eden DAEŞ hedeflerine yoğun hava saldırısı düzenliyor.

Haseke'de PYD ve rejimin DAEŞ'e karşı işbirliği

Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke ili, son dönemde en şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri.

Kentin güney kesimini terör örgütü DAEŞ kontrol ediyor. Kentin kuzey kesimi ise PKK’nın Suriye kolu Demokratik Birlik Partisi’nin (PYD) elindeki "Cezire kantonu" nu oluşturuyor.

Kent merkezindeki çatışmalarda, PYD ile rejim güçleri, terör örgütü DAEŞ'e karşı işbirliği yapıyor.

Kentin tamamını kontrol etmek isteyen PYD ve DAEŞ arasındaki çatışmalar, çeşitli mahallelerde devam ediyor. İki tarafın birbirine tam olarak üstünlük sağlayamadığı mahallelerdeki bina ve semtler, sık sık taraflar arasında yer değiştiriyor.

En yoğun çatışmalar, kent merkezinin güneyindeki Govran mahallesiyle Govran'ın batısında Batı ve Doğu Nişva'da ve Salihiye mahallerinde yaşanıyor.

Govran ve Batı Nişva’da PYD, Doğu Nişva ve Aziziye’de Sünni Araplar çoğunlukta olduğu için PYD ve rejim ortak şekilde, Salihiye’de rejim güçleri DAEŞ ile çatışıyor.

Geçen hafta, DAEŞ, güneydeki Vilat Hamra, Lailiye ve Doğu Nişva'dan çekilmiş, örgütün Govran ve Batı Nişva'da kuşatma altına alınmıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışmalar halihazırda Batı Nişva'da yoğunlaştı.

Ayrıca, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri, DAEŞ’in taktiksel üniteleri, zırhlı personel taşıyıcısı ve savaş mevzilerini hedef alırken, rejime bağlı güçler ise DAEŞ’in eline geçen noktalara vakum ve varil bombasıyla saldırıyor.

Şam'da Lübnan sınırına yakın Zebadani kilit nokta

Başkent'in doğusu ve güneybatısı muhaliflerin, merkezi rejimin, güneyindeki Haceru'l Esved bölgesi de DAEŞ'in kontrolünde.

Şam’ın kuzeybatısında, başkenti Lübnan’a bağlayan karayolunda Zebadani, son dönemde en yoğun çatışmaların yaşandığı stratejik bölgelerden biri olarak öne çıkıyor.

Muhaliflerin Lübnan sınırına yakın son kalesi olan Zebadani, Lübnan’da muhaliflere destek veren Sünnilerin yaşadığı dağlık bölgede bulunuyor. Muhalif birliklerin Lübnan’daki Sünni müttefiklerinden aldıkları yardımları, Zebadani üzerinden ülkenin içinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelere ilettiği belirtiliyor. Rejim ise muhaliflere yardım ulaştıran yolu kesmek için Zebadani’yi ele geçirmek istiyor. Ayrıca, bölgenin rejimin elinde geçmesi, muhaliflerin ağır zaiyat verdirdiği, Lübnan içlerine girerek zaman zaman taciz ettiği Hizbullah için de hayati önem taşıyor.

Muhaliflerin elinde bulunan Zebadani, son günlerde rejim güçleri ve Hizbullah militanlarının yoğun şekilde varil ve vakum bombalı saldırılarına maruz kalıyor.

Rejimin Zebadani'ye günlük ortalama 4-5 kez hava saldırısı düzenlediği, son 45 günde ise 650 varil bombası, 200'e yakın füze ve bine yakın havan topuyla saldırdığı belirtiliyor.

Muhalif Ahraru'ş Şam İslami Hareketi ile beraber hareket eden Nusra Cephesi birlikleri de, rejim güçlerini geri püskürterek ilçeye girmelerini engelliyor.

Bu arada, rejim güçleri başkentin doğusunda, merkeze 4-5 kilometre uzaklıktaki Cobar bölgesini hedef almaya başladı. Rejim güçlerinin muhaliflerin elindeki bölgeyi geri almak için "fil füzesi", havan topu ve uçaklarla saldırdığı, son olarak da dün "klor gazı" kullandığı belirtiliyor.

İdlib'de "Zebadani misillemesi"

Ülkenin kuzeyinde, Türkiye sınırındaki İdlib'in neredeyse tamamı Mart ayından beri muhaliflerin elinde bulunuyor.

Muhalifler, geçen haftadan bu yana Zebadani'deki saldırılara karşılık, rejimin elinde bulunan İdlib'de Fua ve Kafraya köylerine "cehennem" ve havan toplarıyla saldırıyor.

Fua, Kafraya, rejim destekli Şiilerin yoğun yaşadığı bölge olması nedeniyle iki taraf için de stratejik önem taşıyor. Muhalifler, bu noktaları alarak rejim güçleri ve Hizbullah'a darbe indirmeyi planlıyor.

Halep'te muhaliflerin operasyonu sürüyor

Halep vilayetinde merkezin büyük bölümünü kontrol eden rejim güçleri, kuzeyde ve batı muhaliflerle, doğu ve güneydoğuda DAEŞ ile çevrili. Rejimin etkili olduğu hilal şeklindeki alanın ucunda yer alan Şeyh Maksud bölgesinde ise terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD militanları hakim.

Halep merkezde, merkezin tamamını ele geçirmek için aylardır büyük bir operasyon hazırlığı yapan muhalifler, 2 Temmuz'da yaklaşık 20 bin kişilik güçle saldırıya geçmişlerdi. Rejim güçleri ise muhaliflerin ilerleyişini durdurmak için varil bombalı saldırılar düzenliyordu.

Halep şehir merkezinin kuzeyindeki stratejik askeri noktalar olan Leyramun, Eşrefiye, Cemiyetu'z Zehra, Halidiye ve Raşidin bölgelerinde başlayan çatışmalar sonucunda, Cemiyetu'z Zehra Mahallesindeki birçok askeri kontrol noktasıyla kentin kuzeybatısında rejim güçlerinin kışla olarak kullandığı, Yeni Halep Mahallesi'ndeki Bilimsel Araştırma Merkezinin muhaliflerin kontrolüne geçtiği bildirilmişti.

Çatışmalar, muhaliflerin rejimin Zebadani saldırılarına misilleme yaptığı Nubul ve Zehra beldelerinde aralıklarla devam ederken, koalisyon güçleri de Halep'in kuzeyindeki Soran bölgesine hava saldırıları düzenliyor.

Nubul ve Zehra yakınında kentin kuzeyindeki Anadan bölgesi ise, son 4-5 gündür rejimin varil bombaları yerine, roket ve füze saldırılarına maruz kalıyor.

PYD, Rakka'nın kuzeyinde DAEŞ'i zorluyor

DAEŞ'in Suriye'deki merkezi sayılan Rakka'da, PYD ve DAEŞ arasındaki çatışmalar, ilin kuzey kesimlerinde sürüyor.

Ayrıca koalisyon güçleri, kentin kuzeyindeki DAEŞ hedeflerini her günbombalarken, insansız hava araçları da yoğun şekilde keşif yapıyor.

Rakka'nın kuzeyindeki Ayn el-İsa bölgesi son ayda 2 kez taraflar arasında el değiştirdi. Son gelen bilgilere göre beldenin kontrolü şu an PYD'de.

Rakka'daki tarafların birbirine kesin üstünlük sağlayamadıkları diğer nokta Sırrın. Bu belde Kobani-Rakka merkez arasında, Fırat'ın doğu kıyısında yer alıyor.

PYD kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Sırrın'ın DAEŞ'ten alınması halinde PYD'nin sonraki hedefi Suriye'nin kuzeyinde kontrol ettikleri Ayn el Arap (Kobani) ve Afrin arasındaki Cerablus olabilir. Rakka'nın kuzeyindeki Kobani'nin güneybatı kesimlerinde PYD ile DAEŞ arasındaki çatışmalar da devam ediyor.