İşte 64. hükümetin eylem planının takvimi

Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından dün açıklanan 64. hükümetin 2016 yılı eylem planından milyonları ilgilendiren iki kritik konuda net bir takvim çıktı. Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan’ın koordinasyonunda hazırlanan plana göre, yıllardır tartışılan kıdem tazminatında tüm taraflarla görüşülerek 3 ay içinde bir sonuca varılacak ve yasal düzenleme yapılacak.

Bir diğer tartışmalı konu olan kamu personel reformunda ise 1 yıllık takvim öngörüldü. Davutoğlu, bu reformun gerekliliğini anlatırken artık Türkiye’nin, hantal bir personel rejimini taşımasının mümkün olmadığını belirtti. Hürriyet'ten Hacer Boyacıoğlu'nun haberine göre, ‘Reformlar ve vaatler’ diye ikiye ayrılan 2016 yılı planında yer alan başlıca düzenlemeler şöyle:

Reformlar



3 aylıklar

(21 ARALIK 2015 - 21 MART 2016)

Ödünç işçilik yasası çıkacak

İmar planı değişiklikleri sonucunda ortaya çıkan değer artışından kamunun pay alması sağlanacak.



İşgücü piyasalarına esneklik sağlayan çalışma biçimleri mevzuata eklenecek. Kamu sektörü başta olmak üzere, bu çalışma biçimlerine yönelik çeşitli kurumlarda pilot uygulamalar gerçekleştirilecek. Özel istihdam bürolarının faaliyetlerine geçici iş ilişkisi de eklenecek.



Kıdem tazminatında yaşanan sorunların çözümü için durum tespiti ve mevzuat çalışması yapılacak, üçlü danışma kurulu ve diğer sosyal diyalog mekanizmaları çerçevesinde konu sonuçlandırılacak.



Alt işverenlik çerçevesinde asıl işlerde çalışanların kamuda istihdam edilmesine ilişkin uygulamanın belirleneceği düzenleme yapılacak. İmalat sanayiinde faaliyet gösteren firmaların makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında BSMV alınmayacak.

6 aylıklar

(21 ARALIK 2015-21 HAZİRAN 2016)



Kanal İstanbul düzenlemesi



İş uyuşmazlıklarında arabuluculuğun zorunlu hale getirilmesi sağlanacak.



Belediyelerin kreş açabilmesi için düzenleme hazırlanacak.



Gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştirilerek, yeni gelir vergisi kanunu çıkarılacak.

Kanal İstanbul’un yapımı ve işletilmesiyle ilgili yasal düzenleme yapılacak.



Meslek grupları için kamu kurumlarınca ödenen ücretler de dikkate alınarak, gerekli bilgilendirme ve denetim işlemleri yapılacak.



Bireysel emeklilik sisteminde “otomatik katılım sistemi” yaygınlaştırılacak.



Nitelikli insan gücü için çalışma izni süreçlerini hızlandıracak özel bir Turkuaz Kart Sistemi hazırlanacak, nitelikli yabancı uyruklu çalışanların ve ailelerinin ikâmet iznine ve çalışmalarına ilişkin süreçleri kolaylaştırılacak.



Eğitim, tecrübe, ücret, dilbilgisi gibi unsurlar dikkate alınarak puanlama sistemi kurulacak, Türkiye’de iş kurma potansiyeli olan kişilerin getirebilecekleri belirli bir finans miktarı dikkate alınarak aynı imkânlardan yararlanmaları sağlanacak.



Şehirlerde kişi başına 10 metrekare olan yeşil alan şartı miktarı, 15 metrekareye çıkarılacak.

1 yıllıklar

(21 ARALIK 2015-21 ARALIK 2016)

GSS gözden geçirilecek

Uluslararası örnekler de dikkate alınarak yeni bir personel rejimi oluşturulacak. Yeni oluşturulacak rejim, kamu personelinin performansının ölçülebilmesine ve değerlendirilebilmesine de imkan verecek.



Sosyal yardımları ve hizmetleri düzenleyen çok sayıdaki kanun, mükerrerlikler önlenerek ve güncellenerek tek kanunda toparlanacak.

Genel Sağlık Sigortası test sistemi ve prim ödemeleri gözden geçirilecek.



Kamu İhale Kanunu, AB’ye uygun olarak güncellenecek. Kamu kurum ve kuruluşlarının aynı veya benzer nitelikteki ihtiyaçlarının toplu alım yöntemiyle tedarik edilebilmesi için yöntemler geliştirilecek.



Vaatler

1 haftalık eylem takvimi



Gençlere karşılıksız 50 bin TL destek



Eylem planıyla ilgili Bakanlar Kurulu kararı çıkacak. Reform Grubu oluşturulacak.



Gençlere proje karşılığı 50 bin TL’ye kadar karşılıksız nakdi desteğe başlanacak.



Gençlere 100 bin TL’ye kadar faizsiz kredi verilecek.



1 haftayı bile beklemeden bugün (dün) imzalanan kararla lisans öğrencilerinin 350 TL’lik kredi ve bursları 400 TL’ye çıkarılacak.



Çeyiz hesabı başlatılacak.



Esnafa 30 bin TL faizsiz kredi uygulaması başlatılacak.



Çiftçilerle ilgili kararlar çıkarılacak.



Seraların modernizasyonu için faizsiz kredi uygulaması başlayacak.”



3 aylık takvim

(21 ARALIK 2015-21 MART 2016)



Şubatta 30 binöğretmen ataması



Asgari ücretin 1.300 TL’ye yükseltilmesi için teklifte bulunulacak.



İşçi ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık ilave 1.200 TL verilecek.



Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden esnaftan Sosyal Güvenlik Destek Primi Kesintisi kaldırılacak.



Muhtarların 950 TL olan maaşı 1.300 TL’ye yükseltilecek.



Polislerin ve uzman erbaşların 2 bin 200 olan ek göstergeleri 3000’e çıkarılacak, polislerin emniyet hizmet tazminatı yüzde 25 artırılacak.



Astsubay emeklileriyle ilgili sorun giderilecek.



Askerî öğrencilerin harçlığı 400 TL’ye; er ve erbaşların harçlığı 30 TL’den 100 TL’ye yükseltilecek.



2016 yılı Şubat ayında 30 bin öğretmen ataması yapılacak.



Konut hesabı uygulaması başlatılacak.



Doğum nedeniyle ücretsiz izinde geçen süreler, memuriyet kıdeminde değerlendirilecek.



Çalışan kadınlara ilk çocukta 2 ay, ikinci çocukta 4 ay, üçüncü ve üzeri çocukta 6 ay yarı zamanlı ve tam ücretli çalışma hakkı ile çocuğun okula başlama yaşına kadar kısmî süreli çalışma hakkı tanınacak.



Mevsimlik tarım işçisi kadınlar ile ev eksenli çalışan kadınların sosyal güvenceden daha kolay faydalanmalarını sağlanacak. Mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçerlerin çocuklarının okullaşması için tedbir alınacak.

Anahtar teslimi fabrika ilk kez işe girene maaş

Yüzde 6’lık işveren sigorta primi indiriminde 10 işçi çalıştırma zorunluluğu kaldırılacak.



Yoksul ailelere belirli ölçütlerle internet erişimi imkânı sağlanacak.

Kentsel dönüşüm kapsamına girmek şartı ile izinsiz yapılara elektrik ve su bağlanacak.



Tarihin önemli şahsiyetleri ve olayları ile masal kahramanlarının belgesel, dizi ve çizgi filmlere dönüştürülerek tanıtılması desteklenecek.



Çocukların sorumlu birer birey olmasını sağlayacak içeriğe sahip bilgisayar oyun ve animasyonları teşvik edilecek.



Yurtdışındakiler için askerlik bedeli 6 bin Eurodan bin Euroya düşürülecek.



Basit usulde vergilendirilen esnafın yıllık 8 bin TL’ye kadar kazançlarından vergi alınmayacak.



Emek yoğun sektörlerde yatırımcıların talebi halinde, sembolik bir kira bedeliyle, anahtar teslimi fabrika binası yapılması konusunda model geliştirilecek.



Elektronik T.C. kimlik kartının dağıtımına başlanacak.



İlk kez iş bulan her gencin ücretinin bir yıl boyunca devlet tarafından karşılanması sağlanacak.



Gençlerin genel sağlık sigortası prim borçları sıfırlanacak. Lise veya üniversite mezunu gençlerin genel sağlık sigortası giderleri iki yıl boyunca devlet tarafından karşılanacak.



Gençlere ücretsiz internet erişimi imkânı getirecek düzenlemeler yapılacak.



Yeni iş kuran gençlere üç yıl boyunca gelir vergisi muafiyeti sağlanacak. Öğrenim gören gençlerin pasaport harcı kaldırılacak.