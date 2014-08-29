İşte 62. hükümete giren 4 yeni isim

62. hükümette Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun yerine Dışişleri Bakanlığı’na Mevlüt Çavuşoğlu getirilirken, Çavuşoğlu’ndan boşalan AB Bakanlığına ise İstanbul milletvekili Volkan Bozkır getirildi. Ankara milletvekili Yalçın Akdoğan, Giresun milletvekili Nurettin Canikli ve parlamento dışından kabineye giren Numan Kurtulmuş ise yeni bakanlar oldular.

61. hükümette görev yapan Kırıkkale milletvekili Beşir Atalay, Rize milletvekili Hayati Yazıcı ve Ankara milletvekili Emrullah İşler ise Bakanlar Kurulu’nun dışında kaldı.

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan

Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde ona en yakın isimlerden biri olan ve Yeni Şafak gazetesindeki yazılarıyla Erdoğan’ın ve partinin görüşlerini kamuoyuna aktarmasıyla da bilinen Ankara milletvekili Yalçın Akdoğan’ın, AK Parti’de ‘Erdoğan sonrası’ dönemin en önemli figürlerinden biri olacağı tahmin ediliyordu.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yaptığı ‘yeniyetmeler’ eleştirilerini doğrudan üstüne alınarak karşılık veren ve katıldığı bir TV programında yaşını da söyleyerek, “yeniyetme değilim” demesi uzun süre konuşulan Yalçın Akdoğan, şimdi Arınç’la birlikte Başbakan yardımcısı olarak görev yapacak. Arınç 61. Hükümetin sözcüsüydü ve yakın zamanda siyaset kulislerinde 62. Hükümetin sözcüsünün Yalçın Akdoğan olabileceği belirtiliyordu.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş

Partinin ‘Milli Görüş’ kökeni en eskilere dayanan kurmaylarından. 2008’de Saadet Partisi’nin genel başkanlığına seçilen Kurtulmuş, 2010’da Erbakan’la anlaşmazlığa düşerek partiden ayrılmış ve hemen sonra, içinde ‘Müslüman demokrat’lardan ‘Troçkist’lere kadar çok farklı kesimlerin yer aldığı HAS Parti’nin kuruluşunda yer almıştı. HAS Parti lideri olduğu dönemde Erdoğan hükümetine yönelik sert eleştirileriyle bilinen Kurtulmuş,

Kasım 2010’da kurulan HAS Parti’yi, iki yıldan kısa bir süre sonra feshetti ve Erdoğan’ın çağrısı üzerine 2012’de AK Parti’ye katıldı. O da bir dönem ‘yerine getirileceği’ Ali Babacan ile birlikte başbakan yardımcısı olarak görev yapacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olan Nurettin Canikli, 1997 yılının ocak ayında Refah-Yol hükümeti döneminde İstanbul Defterdarlığına atanmıştı. Hükümetin düşmesinin ardından görevden alınınca aynı yıl istifa etti. Yeni Şafak gazetesinde 5 yıl ekonomik konularda köşe yazarlığı yaptı. AK Parti Kurucu Üyesi oldu. 2002 yılındaki genel seçimlerde 22. Dönem Giresun Milletvekilli seçildi. 2007 ve 2011’de de Giresun Milletvekili seçilen Nurettin Canikli, partinin ‘3 dönem kuralı’na takılan isimlerden…

Avrupa Birliği Bakanı Volkan Bozkır

Turgut Özal'ın hem başbakan hem de cumhurbaşkanı olduğu yıllarda Dışişleri Danışmanlığını ve özel kalem müdürlüğünü yapan Demirel’in de Köşk’te olduğu yıllarda özel kalem müdürü olan Volkan Bozkır, AB ile ilişkilerin en yüksek profilde seyrettiği 2005-2009 yılları arasında Büyükelçi unvanıyla Avrupa Birliği nezdinde TC. Daimi Temsilciliğinde bulundu. 2009 yılında başladığı Avrupa Birliği Genel Sekreterliği görevinden Mart 2011'de istifa ederek, 2011 genel seçimlerinde AKP’den İstanbul milletvekili seçildi. Temmuz 2011'de Türkiye Büyük Millet Meclisi Dışişleri Komisyonu Başkanlığına, Nisan 2014'te de Türkiye-ABD Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanlığına seçilmişti.