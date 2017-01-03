İşte 5 maddelik Suriye anlaşmasının metni

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Suriye rejimi ve muhalifler arasında imzalanan anlaşmanın 5 maddelik detayları ortaya çıktı. Habertürk'ten Bahar Bakır'ın ulaştığı belgelere göre anlaşmada heyetler 16 Ocak'a kadar belirlenecek. 2. maddeye göre ocak ayında Astana Zirvesi Birleşmiş Milletler'in katılımıyla yapılacak. 3. madde de ise en kısa zamanda yol haritası hazırlanacak ve siyasi süreç başlatılacak. 4. ve 5. maddeler de ise, "Taraflar, garantörlerin (Rusya ve Türkiye’nin) desteğiyle çalışacak, anlaşma, muhalefet ve Suriye devleti temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek" ifadeleri yer aldı.

İki sayfa ve 5 maddeden oluşan anlaşma metninin giriş bölümünde, “Taraflar, 30 Aralık tarihinden itibaren düşmanlıkların azaltılması ve krizi barış içinde çözmek için taahhüt altına girerler” ifadesine yer verildi.

Yeni Suriye'nin parametreleri

Suriye krizinin askeri yolla aşılmasının mümkün olmadığı vurgulanan anlaşma metninde, “Taraflar, 2012’deki Cenevre Bildirisi ve BM Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda, siyasi geçiş sürecinin hızlı bir şekilde başlaması için hazırlıklar yapacak” denildi.

Metinde, uzlaşı ile şekillenecek “yeni Suriye” devletinin parametrelerine işaret edilerek, “Suriye devletinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam saygı içinde Suriye halkının çıkarlarını koruyacak, akan kanı durduracak, devlet hâkimiyetini sağlayacak, Suriye halkının tamamını kapsayacak bir devlet yapısı olacak” ifadelerine yer veriliyor.

Astana Zirvesi 23 Ocak'ta

Anlaşmanın 5 maddesi şöyle:

16 Ocak 2017 tarihine kadar taraflar, Suriye krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesi ve siyasi geçişin sağlanması hedefiyle kendi heyetlerini belirleyecek.

Taraflar, 23 Ocak 2017’de Birleşmiş Milletler’in de katılımıyla Kazakistan’ın başkenti Astana’da buluşacak.

Ortak çalışma sonunda taraflar, Suriye krizinin çözümü için kısa süre içinde bir yol haritası oluşturacak.

Taraflar, garantörlerin (Rusya ve Türkiye’nin) desteğiyle çalışacak.

Anlaşma, muhalefet ve Suriye devleti temsilcileri tarafından imzalandıktan sonra yürürlüğe girecek.