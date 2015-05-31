İşte 4 yıldızlı Galatasaray'ın şampiyonluk kutlaması programı

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluğu, bitime 1 hafta kala ilan eden Galatasaray, son maçını Çaykur Rize deplasmanında oynadıktan sonra artık tamamen kutlamalara odaklandı.

Sarı kırmızılılar, 20. şampiyonluğu ve 4. yıldızı büyük bir törenle kutlamaya hazırlanıyor. Bugün kupasına kavuşup TT Arena’da şampiyonluğu taraftarı ile kutlayacak olan Galatasaray’da tören programı da hazırlandı.

2014-2015 sezonunu şampiyon bitiren Galatasaray’ın 4. yıldız kutlamasında program şöyle:

- Şampiyon olan Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri’nden Türk Telekom Arena’ya üzeri açık otobüsle gidecek.

- TT Arena’da sahanın ortasında 3 yıldız olacak.

- Arena’da ekranlardan 4 yıldızın hikayesi ve başarı öyküsü anlatılacak.

- Bu hikayeler anlatılırken yıldızlar tek tek yanacak.

- 4. yıldızı ise Galatasaray’da altyapı takımlarının kaptanları sahaya getirecek.

- Son olarak 4 yıldız ışıklandırılacak. Bu sırada havai fişek ve ışık gösterileri yapılacak.

- Daha sonra G.Saray futbolcuları tek tek isimleri okunarak sahaya çıkacak.

- İrem Derici’nin sahne alacağı törende Bengü’ye de sahneye çıkması için teklif götürüldü.

- Galatasaray’a şampiyonluk kupasını TFF Başkanvekili Servet Yardımcı verecek.