İşte 30 bin öğretmenin atama sonuçları

Milli Eğitim Bakanlığınca 104 branşa 30 bin kadro için öğretmen ataması, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle gerçekleştirdi. Erdoğan, butona basarak atama işlemini başlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, "Kurada Güneydoğu'ya, Doğu'ya çıktı. Hemen Batı'ya nasıl gelirim?' Bunun telaşı içine kapılanlar varsa yine yanlış, olmaz. Biz şuna inanacağız. 780 bin kilometrekare ile bu topraklar bizim vatanımızdır. Sıkıntılı yerler var, doğru. İşte bak o sıkıntılı yerlerde şu anda bu kadar şehitler veriyoruz değil mi? Niye veriyoruz, bu toprakları yeninden vatan yapabilmek için veriyoruz" dedi.

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