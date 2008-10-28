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İşte 29 Ekim afişleri

Genelkurmay Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle internet sitesinde 5 afişe yer verdi.

28 Ekim 2008 02:00

Genelkurmay Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle internet sitesinde 5 afişe yer verdi.

Önemli gün ve haftalarda, günün anlam ve önemine uygun temalar taşıyan afişler hazırlayan Genelkurmay Başkanlığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle internet sitesinde 5 afişe yer verdi. Afişlerin ilkinde, “Ne Mutlu Türküm Diyene, Ne Mutlu Cumhuriyetimizin Değerini Bilene” ifadesiyle birlikte Atatürk’ün fotoğrafı ve ellerinde Türk bayraklarıyla öğrenciler yer alıyor.

Diğer afişlerde yine Atatürk’ün fotoğraflarıyla birlikte, “Cumhuriyet ahlaki fazilete dayanan bir idaredir”, “Türkiye Cumhuriyeti kıymetli evlatlarının elinde daima yükselecek ve ebediyen yaşayacaktır”, “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve devam ettirecek sizlersiniz” sözlerine yer veriliyor. Bir diğer afişte ise “Atatürk'ün izinde Cumhuriyetle aydınlık yarınlara” ifadesi yer alıyor.

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