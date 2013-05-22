Helin Alp/ Ankara

28 Şubat soruşturmasına yönelik iddianame tamamlandı. Medyaya yansıyan haberlerin aksine 1. Ordu Komutanı Yalçın Ataman suçlananlar arasında yer almadı.

Bir yıldır sürdürülen 28 Şubat soruşturmasında son aşamaya gelindi. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli hakkında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Ankara Savcısı Mustafa Bilgili’nin yazımını tamamladığı, 75'i tutuklu toplam 103 şüpheli hakkındaki, 1309 sayfalık iddianame, imzalaması için Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Esen’e teslim edildi. Esen’in imzasından sonra iddianame, TMK’nın 10. maddesiyle görevli Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilecek. Mahkemenin de iddianameyi kabul için 15 günlük süresi var.

İşte 28 şubat iddianamesinde suçlanan 103 kişinin tam listesi