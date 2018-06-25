İşte 24 Haziran seçimlerinde parlamentoya giren ve giremeyen ünlü isimler

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin birlikte yapıldığı 24 Haziran seçimleri, yüzde 90'a yaklaşan rekor bir katılımla yapıldı. Resmi olmayan kesin sonuçlara göre, milletvekili seçimlerinde AKP 42,4, CHP 22,7, HDP 11,3, MHP11,2, İyi Parti, 10,1 oy oranına ulaşarak Meclis'e girdi. Millet İttifakı çatısı altında seçime katılan Saadet Partisi'nin oy oranı ise 1,4'te kaldı.

İlk defa 600 milletvekilinin seçildiği TBMM'ye 24 Haziran seçimlerinde birçok ünlü isim girmeyi başarırken, bazı isimler de beklendiği olmayarak parlamento dışında kaldı.

TIKLAYIN - Tam liste; işte parlamentoya giren 600 milletvekili

Futbolcu Alpay Özalan, Ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu , Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç, Cumhuriyet davası kapsamında bir yılı aşkın süre tutuklu kalan Ahmet Şık, Diktatör isimli oyunun yasaklanmasıyla gündeme gelen oyuncu Barış Atay, MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapse mahkum olan ve şu anda Maltepe Cezaevi'nde tutulan gazeteci Enis Berberoğlu, parlamentoya girebilen isimler arasında yer alırken, OHAL KHK'sı ile işinden olan HDP Ankara 3. Bölge 1. Sıra adayı Veli Saçılık, Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu oyuncu Mehmet Aslan, gazeteci Mehmet Tezkan da parlamento listelerinde adı geçmeyen isimlerden oldu.

24 Haziran seçimlerinde parlamentoya giren ünlü isimler

Futbolcu Alpay Özalan İzmir'den AK Parti milletvekili oldu.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nun (MKYK) da en genç üyesi olan 22 yaşındaki Rümeysa Kadak, İstanbul 3’üncü bölge 10’uncu sıradan resmi olmayan sonuçlara göre seçilerek Meclis'e girdi.

Ünlü motosikletçi Kenan Sofuoğlu AKP'den Sakarya Milletvekili oldu.

Eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar'ın oğlu Tolga Ağar Elazığ'dan milletvekili oldu.

TESK Başkanı Bendevi Palandöken'in oğlu Barış Palandöken AKP'den Malatya milletvekili oldu.

Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç'ın oğlu Mücahit Arınç AKP'den İstanbul milletvekili oldu.

DİSK başkanlığından siyasete girmek için istifa eden Kani Beko CHP'den İzmir milletvekili oldu.

AKP’nin kurucuları arasında yer alan eski Başbakan Yardımcısı Abdullatif Şener CHP'den Konya milletvekili oldu

Ergenekon davasında hapis yatan Mehmet Ali Çelebi CHP'den İzmir milletvekili oldu.

Süleyman Demirel'in doktoru Aylin Cesur İyi Parti'den Isparta milletvekili oldu.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal İyi Parti'den Afyon milletvekili oldu.

Cumhuriyet davası kapsamında bir yılı aşkın süre tutuklu kalan Ahmet Şık HDP'den İstanbul milletvekili oldu.

Diktatör isimli oyunun yasaklanmasıyla gündeme gelen oyuncu Barış Atay HDP'den Hatay milletvekili oldu.

MİT TIR’ları davasında 25 yıl hapse mahkum olan ve şu anda Maltepe Cezaevi'nde tutulan gazeteci Enis Berberoğlu, CHP İstanbul 2. Bölge’den bir kez daha Meclis’e girdi.

Marmara Üniversitesi'ndeki görevine KHK ile son verilen Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu da CHP'den İstanbul Milletvekili olarak parlamentoya girdi.

24 Haziran seçimlerinde parlamentoya giremeyen ünlü isimler

"Hayata Dönüş" adı altında cezaevilerine yapılan operasyonda kolunu kaybeden ve OHAL KHK'sı ile işinden olan HDP Ankara 3. Bölge 1. Sıra adayı Veli Saçılık parlamento dışı kaldı.

AKP'nin kurucuları arasında yer alan İstanbul 2. Bölge 16. sıra adayı, Yeni Şafak yazarı Ayşe Böhürler de Meclis'e giremedi.

MHP'den Ankara Milletvekili adayı, güvenlik uzmanı Abdullah Ağar da Meclis'e giremeyen bir diğer isim oldu.

Eski SAT Komandosu Kurmay Albay Ali Türkşen İYİ Parti'den aday olmuştu. Türkşen Kocaeli'den aday gösterilmişti.

Gazinocular kralı Fahrettin Aslan'ın oğlu oyuncu Mehmet AslanİYİ Parti'den milletvekili adayı gösterildi. Aslan da seçilemeyenler arasında. Aslan daha önce de MHP'den aday gösterilmişti.

Veli Oğuzhan Öztürk MHP tarafından aday gösterildi. Öztürk, 18 yaşında aday gösterilen sayılı kişiler arasında yer alıyordu. Öztürk de seçilemedi.

İyi Parti'den İzmir 1. bölge 3. sıradan milletvekili adayı olan gazeteci Mehmet Tezkan da parlamento dışı kalan isimler arasında yer aldı.

18 yaşındaki adaylar parlamento dışı

Irmak Neriman Nebioğlu 1998 doğumlu CHP'den İstanbul 3. bölge milletvekili adayı gösterildi, seçilemedi.

Elif Nur Bayram 18 yaşında Kocaeli'den aday gösterildi. Bayram seçilse en genç vekillerden biri olacaktı. Bayram Meclis'e giremedi.

Merve Asa İYİ Parti'den Bursa 2. Bölge 10. sıradan aday oldu. Asa, 18 yaşında aday olabilme şartının getirilmesi ile en genç vekil olma şansına sahipti. Seçilemedi.

İsmail Hakkı Gül - CHP Antalya Milletvekili adayı. Hakkı Gül seçilse Meclis'te en genç milletvekili olacaktı.