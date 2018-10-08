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Spor

İşte 2018 Ballon d'Or ödülü adayları

Futbol dünyasının en kapsamlı ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or için geri sayım başladı

08 Ekim 2018 20:07

Futbol dünyasının en kapsamlı ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or için geri sayım başladı. 

France Football, 2018 Ballon d'Or için 30 adayı da bu akşam saatlerinde açıkladı. Aralık ayında verilecek ödül için geçtiğimiz sezonun formda isimleri arasında kıyasıya bir yarış olacak.

Ballon d'Or 2018 adayları şöyle:

Sergio Agüero - Manchester City
Gareth Bale - Real Madrid 
Alisson Becker - Liverpool 
Karim Benzema - Real Madrid 
Edinson Cavani - Paris Saint Germain

Thibaut Courtois - Chelsea/Real Madrid
Cristiano Ronaldo - Real Madrid/Juventus
Kevin de Bruyne - Manchester City
Roberto Firmino - Liverpool
Diego Godín - Atlético Madrid

Antoine Griezmann - Atletico Madrid
Eden Hazard - Chelsea
Isco - Real Madrid
Harry Kane - Tottenham
N'Golo Kante - Chelsea

Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain
Sadio Mane - Liverpool
Marcelo - Real Madrid
Mario Mandzukic - Juventus
Hugo Lloris - Tottenham

Lionel Messi - Barcelona
Luka Modric - Real Madrid
Neymar - Paris Saint-Germain
Jan Oblak - Atletico Madrid
Paul Pogba - Manchester United

Ivan Rakitic - Barcelona
Sergio Ramos - Real Madrid
Mohamed Salah - Liverpool
Luis Suarez - Barcelona
Raphaël Varane - Real Madrid

 

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