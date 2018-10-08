İşte 2018 Ballon d'Or ödülü adayları

Futbol dünyasının en kapsamlı ödüllerinden birisi olan Ballon d'Or için geri sayım başladı.

France Football, 2018 Ballon d'Or için 30 adayı da bu akşam saatlerinde açıkladı. Aralık ayında verilecek ödül için geçtiğimiz sezonun formda isimleri arasında kıyasıya bir yarış olacak.

Ballon d'Or 2018 adayları şöyle:

Sergio Agüero - Manchester City

Gareth Bale - Real Madrid

Alisson Becker - Liverpool

Karim Benzema - Real Madrid

Edinson Cavani - Paris Saint Germain

Thibaut Courtois - Chelsea/Real Madrid

Cristiano Ronaldo - Real Madrid/Juventus

Kevin de Bruyne - Manchester City

Roberto Firmino - Liverpool

Diego Godín - Atlético Madrid

Antoine Griezmann - Atletico Madrid

Eden Hazard - Chelsea

Isco - Real Madrid

Harry Kane - Tottenham

N'Golo Kante - Chelsea

Kylian Mbappe - Paris Saint-Germain

Sadio Mane - Liverpool

Marcelo - Real Madrid

Mario Mandzukic - Juventus

Hugo Lloris - Tottenham

Lionel Messi - Barcelona

Luka Modric - Real Madrid

Neymar - Paris Saint-Germain

Jan Oblak - Atletico Madrid

Paul Pogba - Manchester United

Ivan Rakitic - Barcelona

Sergio Ramos - Real Madrid

Mohamed Salah - Liverpool

Luis Suarez - Barcelona

Raphaël Varane - Real Madrid