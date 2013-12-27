İşte 2013'te işlenen en aptalca suçlar!

Amerikan Huffington Post internet sitesi, 2013 yılında işlenen en aptalca 10 suçu seçti. Sitenin “garip haberler” bölümünde yıl boyunca yer alan haberler arasından seçilen en aptalca 10 adli vakanın arasında at üstünde uyumaktan, çıplak bir şekilde komşusunun çatısına tırmanmaya kadar birbirinden garip suçlar bulunuyor.

İşte Huffintgon Post’un seçtiği en aptalca 10 suç.

10 – Evden çıkarken niye yapmadın!

Aptalca işlenen bir suç klasiği: “Şeytanca dışkı kullanımı.” ABD’nin New Mexico eyaletinde oturan bir adam, evindeki güvenlik kamerasının çektiği görüntüleri yerel bir televizyon kanalına gönderdi. Görüntülerde, koşu yapan bir kadın, komşusunun evinin önünden geçtikçe ‘sıkışıyor’ ve ihtiyacını talihsiz adamın evinin önünde gideriyor. Hem de tam dört kere… Size tavsiyemiz evinizden çıkmadan önce, tuvaletinizin olup olmadığına dikkat edin…

9 – Kusursuz plan

Bütün aptal hırsızlar bir yana, Jamie Neil bir yana… 41 yaşındaki İngiliz, Cornwall kentinde bir benzin istasyonunu soymaktan mahkum oldu. Çünkü soygun sırasında kafasında şeffaf bir naylon poşet vardı. Fotoğrafa biraz daha yakından bakarsanız yüzünü seçebilirsiniz. Ancak beynini görmek için biraz daha yakından bakmanız gerekebilir.

8- Şu an müsait değiliz, birazdan soysanız?

39 yaşındaki Mario Garcia ile 28 yaşındaki Domingo Garcia-Hernandez Chicago’daki Clifton Izgara’ya girerek “Silahımız var, yemek vermezsen seni öldürürüz” dediğinde dükkân sahibi, ikiliden bir süre sonra yeniden gelmelerini istedi. Geldiler. Ve geldiklerinde, onları “hırsızlığa teşebbüsten” tutuklamak üzere polisler bekliyordu.

7- Bir poponun itirafları

Bu aptalca suç hikâyesinde akıllı ve çok şanslı bir kurban adayı var. 68 yaşındaki Larry Barnett, kiralık katile cinayet planı hakkında tavsiyeler verirken, arka cebindeki telefon şans eseri öldürmeyi düşündüğü kişiyi arıyordu. Kurban cinayet planını 90 dakika boyunca dinledi. Evet, tam 90 dakika… Kurban adayı, polise verdiği ifadede Barnett’in “Evini yakıp kül etsen bile umurumda değil. Ne yapacağın umurumda değil, yeter ki kaza gibi görünmesini sağla” dediğini bile duyduğunu söyledi. Pek de zekice bir plan değilmiş!

6- Yakışıklı çıkmış mıyım?

Nicholas Emond ya da takma adıyla Sin Demon… Firari bir mahkum… New Hampshire polisinin Facebook sayfasında “En çok arananlar” kısmında kendi fotoğrafına yorum yapınca, polis tarafından yakalanarak cezaevine kondu. Anlaşılan polis “bu fotoğrafı pek de beğenmedi.”

5- Neyse ki sadece haneye tecavüz!

Almanya’nın Landsberg kentinde yaşayan ve adı açıklanmayan bu aptal genç, yatak yerine at üzerinde uyumayı tercih ederek kalbimizi kazanmıştı. Ahır sahibi polisi arayıp şikayetçi oldu. At sırtında uyuyan genç adam, haneye tecavüzle suçlanıyor.

4- Aşırı özgüven bu olsa gerek

Daniel Cooper’ın lakabı “sert şey” Ancak bu bile onun ne kadar ateşli olduğunu anlatmaya yetmez. Lakabı gerçekten de “sert şey” olan İngiliz vatandaşı Cooper soyunarak, cinsel organıyla bir 4x4 Land Rover Discovery cipi aşındırmaya çalışırken MOBESE’ye yakalandı. Cooper mahkemeye çıktığında, olay gecesi içkili olduğunu ve erotik şovunu hatırlamadığını söylese de, videoyu görünce yaptıklarına inanmak zorunda kaldı. Galiba Cooper lakabını gereğinden fazla ciddiye aldı.

3- Kocaayak avlıyordum memur bey!

Aptal suçlulara bir tavsiye: Dürüst olun. Bu tavsiye, “kocaayak av partisi” sırasında arkadaşını tüfekle vurduktan sonra polislere duyduğu havlama sesi nedeniyle korkuyla ateş ettiğini söyleyen 21 yaşındaki Omar Pineda’nın hayatını değiştirebilirdi. Rogers County Şerifi Scott Walton, Eğer gerçeği söyleselerdi, bize karşı dürüst olsalardı ve gerçekten kaza olduğunu söyleselerdi kimse hapse girmezdi” diyor. Daha da beteri, hapse giren Pineda’nın 53 yaşındaki babası av tüfeğini gölete attığı için tutuklandı. Üstelik suçlananlar sadece baba – oğul değildi. Pineda’nın 22 yaşındaki eşi, yalan söyleyerek soruşturmayı engellemekle suçlanıyor. Tanrı aşkına, lütfen dürüst olun!

2- Hapishaneden yer bildirimi

Kabul. Dünyaya bir kez geliyoruz ama bu; zil zurna sarhoş olup, üniversiteler arası Amerikan futbolu maçında sahaya inip terör estirebileceğiniz, tutuklanıp 341 promil alkolli çıkabileceğiniz ve bunu Twitter’dan paylaşabileceğiniz anlamına gelmiyor. Tabi bunu tekrar tekrar yaptığınızı düşünün! Samantha Lynn Goudie, Twitter’daki kullanıcı adıyla @Vodka_Samm, Iowa Üniversitesi’nde oynanan Kuzey Illinois-Iowa maçında tutuklandı. Alkol testinde 341 promil alkollü çıktı ve nezarethanedeyken “Az önce hapse atıldım” diye ‘tweet’ledi.

1 – Çıplak, dışkılı ve öfkeli

Gregory Matthew Bruni, Huffington Post’un 2013’ün garip haberleri kategorisinde şeref kürsüsünde… Bruni, Florida’da hoş bir çiftin evlerinin çatısına çıplak bir şekilde tırmandı. Büyük tuvaletini yaptıktan sonra mastürbasyon yapmaya başlayan Bruni evin içine girerek eşyalara zarar verdi. Bruni daha sonra elektrik süpürgesini aldı ve ayrıntıları konuşulmasa daha iyi olacak bir şey daha yaptı.