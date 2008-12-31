İşte 2008'e damga vuran sporcular

2008 Olimpiyat yılı olduğu için dünya sporunun kalbi yaklaşık bir ay boyunca Pekin’de attı. Havuzun 8 altın madalyalı yıldızı Phelps, pistin uçan sprinteri Bolt ve yükseklerin kraliçesi Isinbayeva rekorlarıyla “muhteşem üçlü” olarak tarihe geçti



Dünyanın dört bir yanından Çin’in başkenti Pekin’e akın eden binlerce sporcu olimpizm ruhu içinde “Tek dünya tek rüya” sloganıyla hayallerini süsleyen olimpiyat madalyasına ulaşabilmek için ter döktü.



Pekin Olimpiyatları’na damga vuran isimlerin başında ABD’li yüzücü Michael Phelps geldi. 23 yaşındaki Phelps, tam 8 altın madalya kazandı. Bu sayı bir olimpiyatta kazanılan en büyük rakam olurken, 8 finalin 7’sinde dünya, 1’inde ise Olimpiyat rekoruna ulaşan yüzücü büyük bir onur daha yaşadı.



1972 Münih Olimpiyatları’nda vatandaşı Mark Spitz’in rekorunu tarihe gömen Phelps ile birlikte, Aaron Peirsol, Brendan Hansen ve Jason Lezak’tan oluşan ABD bayrak takımı, 4x100 metre karşılık yarışında 3.29.34’lük dereceyle dünya rekoru kırarak şampiyon oldu. Phelps 14 altın ile olimpiyat tarihinin en çok altın kazanan sporcusu unvanını da ele geçirdi.



Bolt uçuşa geçti



Jamaikalı atlet Usain Bolt, 100 ve 200 metrede dünya rekoru kırmayı başardı. 100 metre finalinin son anlarında adeta rakipleriyle dalga geçtiği için uyarı da alan Bolt, 200 metrede ise işi daha sıkı tuttu ve Michael Johnson’ın 12 yıldır yanına bile yaklaşılamayan rekorunu ele geçirdi.



1996 Atlanta Olimpiyatları’nda Johnson 200 metreyi 19.32 ile koştuğunda tüm otoriteler bu rekorun asla kırılamayacağı konusunda fikir birliği yapmıştı ama Bolt, imkansızların adamı olduğunu 19.30’luk derecesiyle kanıtladı.



Bolt, bu iki kategoriyi rekor kırarak kazanan ilk atlet unvanını elde etti. En son Los Angeles 1984’te Carl Lewis, 100 ve 200’ü birden kazanmıştı.



Isinbayeva tek başına



Rus atlet Yelena Isinbayeva, Pekin Olimpiyatları’nda 5.05 metrelik atlayışıyla altın madalya elde etti. 26 yaşındaki Isinbayeva, bu atlayışıyla kendisine ait olan dünya rekorunu kırdı.

Isinbayeva, eski rekoru 29 Temmuz 2008’de Monaco’da 5.04 metreyle kırmıştı. Bir rekor da bayanlar 3 bin metrede kırıldı. Rus Gulnara Galkina-Samitova (8.58.81) derecesiyle altına ulaşırken yeni rekorun da sahibi oldu.



Bir dev uyandı!



FUTBOL

İsviçre ve Avusturya ’nın ortaklaşa düzenledikleri 13. Avrupa Futbol Şampiyonası ’nda Şampiyonluğu, Viyana’daki finalde Almanya’yı 1-0 yenen Aragones’in çalıştırdığı İspanya, 44 yıl aradan sonra 2. kez kazandı. Gol krallığını da 4 golle İspanyol Villa aldı.

53. Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde şampiyonluğunu Rusya’nın başkenti Moskova’daki finalde 2 İngiliz ekibinden Manchester United, Chelsea’yi penaltılarla 6-5 yenerek 3. kez elde etti.

50. UEFA Kupası’nı ise, İngiltere’nin Manchester kentindeki finalde İskoçya’nın Glasgow Rangers takımını 2-0 yenen Rusya’nın Zenit Saint Petersburg takımı ilk kez kazandı.

33. Avrupa Süper Kupası’nı, Monaco’daki maçta Avrupa Şampiyonlar Ligi’ni kazanan Manchester United’ı 2-1 yenen UEFA Kupası sahibi Rus Zenit Saint Petersburg ilk kez kazandı

Gana’daki 26. Afrika Uluslar Kupası’nda şampiyonluğu, finalde Kamerun’u 1-0 yenen Mısır 6. kez kazanırken, üçüncülüğü de Fildişi Sahilleri’ni Kıyısı’nı 4-2 yenen ev sahibi Gana aldı.





BASKETBOL

Michael Jordon, Magic Johnson, Karl Malone, Larry Bird ve birçok yıldızın bulunduğu efsane kadrodan sonra adı ‘Dream Team’ olarak anılan ABD Basketbol Milli Takımı, Pekin Olimpiyatları’nda yeniden doğdu. 2002 Indianapolis ve 2006 Japonya’daki Dünya Şampiyonaları ile 2004 Atina Olimpiyatları’nda yaşadığı hüsranların ardından Pekin’e Kobe’li, LeBron’lu, Wade’li, Kidd’li kadrosuyla giden ABD, finale kadar oynadığı tüm maçlarda rakiplerini adeta ezdi.



Grup maçlarında 37 sayı farkla yendiği İspanya’yla finalde de karşılaşan Dream Team, bu kez çok zorlansa da 118-107’lik galibiyetle namağlup şampiyonluğa ulaştı ve en son Sidney’de elde ettiği altın madalyayı 8 yıl sonra yeniden kazandı. Pekin’de 3.’lük kürsüsüne ise Litvanya’yı deviren Arjantin çıktı. Bayanlarda da şampiyon aynıydı. ABD’li bayanlar tüm maçlarını kazanarak altına ulaşırken Avustralya ikincilikte, Rusya ise üçüncülükte kaldı.



Avrupa’nın en büyüğü CSKA



Euroleague’de 2007-2008 sezonu şampiyonluğunu, İspanya’nın başkenti Madrid’deki finalde, İsrail ’den Maccabi Elite Tel Aviv’i 91-77 yenen CSKA Moskova 6. kez kazanırken, İspanyol TAU Ceramica’yı uzatmada 97-93 yenen İtalyan Montepaschi Siena da 3. oldu. ULEB Cup’ta mutlu sona ise Girona’yı 79-54 yenen Joventut Badalona ulaştı.



Bayanlar Euroleague’de ise, Çek Cumhuriyeti’nin Brno kentindeki finalde, ev sahibi ülkeden Gambrinus Brno’yu 75-60 yenen Rus Spartak Moskova Region, 2. kez üstüste ulaşırken, üçüncülüğü de Fransız Bourges Basket’i 70-69 yenen Rus UMMC Ekaterinburg kazandı.

NBA’de şampiyonluğu kucaklayan takım Boston oldu. Finalde Los Angeles Lakers’a 4-2 üstünlük sağlayan Boston Celtics, 22 yıl aradan sonra 17. kez mutlu sona ulaşırken Paul Pierce “en değerli oyuncu” seçildi.



Dream Team’in muhteşem dönüşü



2002, 2004 ve 2006’da hüsran yaşayan ABD Milli Takımı, Pekin’de yeniden tahta çıktı. NBA oyuncularından kurulu ekip, finale kadar tüm maçlarını farklı kazanırken finalde son Dünya Şampiyonu İspanya’yı devirdi



VOLEYBOL



Olimpiyatlarda altın madalyayı finalde Brezilya’yı 3-1 yenen ABD kazandı. Bayanlar Avrupa Konfederasyon Kupası’nda İtalyan Scavolini Pesaro, Erkekler Challenge Kupası’nda yine İtalya’dan Pallavolo Modena, Erkekler Konfederasyon Kupası’nda aynı ülkeden Roma Volley, Erkekler Indesit Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde Rus Dinamo, Bayanlar Indesit Şampiyonlar Ligi’nde ise Colussi Perugia takımları şampiyonluğa ulaştı. Bursa’da yapılan 5. Erkekler Avrupa Ligi finalinde ise Slovakya Hollanda’yı 3-1 ile geçti. 19. Dünya Erkekler Süper Ligi mücadelesinde Sırbistan’ı 3-1 yenen ABD güldü.



HENTBOL



Erkeklerde Avrupa kupaları şampiyonluklarını; Şampiyonlar Ligi’nde İspanyol CBM Ciudad Real, Kupa Galipleri’nde Macar MKB Veszprem, Çalenç’te Avusturya’dan Rumen UCM Sport Resita ve EHF’de de Alman HSG Nordhorn kazandılar. Bayanlarda ise Şampiyonlar Ligi’nde Rus Zvezda Zvenigorod, EHF Kupası’nda yine Rus HC Dinamo Volgograd, Kupa Galipleri’nde Norveç’ten HK Larvik, Challenge Kupası’nda da Alman VFL Oldenburg zirveye çıktı. Norveç’teki 8. Avrupa Erkekler Hentbol Şampiyonası’nda Danimarka ilk kez şampiyonluğu elde etti.



KROS



İzmit’teki 53. Balkan Kros Şampiyonası’nda 5’er altın ve bronzun yanı sıra 3 gümüş madalya kazanan Sırbistan şampiyonluğa ulaştı. İskoçya’nın başkenti Edinburg’taki 36. Dünya Kros Şampiyonası’nda Etiyopya, 6 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalyayla en başarılı ülke oldu. Belçika’nın başkenti Brüksel’deki 15. Avrupa Kros Şampiyonası’nda ise 4’er altın ve gümüş madalyanın yanısıra 3 de bronz madalya alan İngiltere zirveye çıktı.



KARATE



Japonya’nın başkenti Tokyo’daki 19. Dünya Büyükler Karate Şampiyonası’nda birinciliği ev sahibi Japonya 4’er altın ve bronzun yanısıra 1 gümüş madalyayla elde etti. İstanbul’daki 17. Akdeniz Büyükler Karate Şampiyonası ve 21. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası’nda ise zirveye Mısır çıktı.



GÜREŞ



Rusya, Serbest ve Grekoromen güreşte Dünya Şampiyonu oldu. Rusya’nın başarıları 51. Avrupa Büyükler Serbest Güreş Şampiyonası’nda, 15. Avrupa Bayanlar Serbest Güreş Şampiyonası’nda ve 53. Avrupa Büyükler Grekoromen Güreş

Şampiyonası’ndaki birinciliklerle devam etti.



BUZ HOKEYİ



Çin Halk Cumhuriyeti’nin Harbin kentindeki 12. Dünya Bayanlar Buz Hokeyi Şampiyonası’nı ABD kazanırken, Kanada’nın Quebec City ve Halifax kentlerindeki 72. Dünya Erkekler Şampiyonası’nda ise, Rusya 24. şampiyonluğunu elde etti.



BUZ PATENİ



Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’deki Avrupa Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda Rusya, 1’er altın ve gümüşün yanı sıra 2 bronz madalyayla en başarılı ülke olurken, İsveç’in Göteborg kentindeki Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda Kanada, 1 ’er altın, gümüş ve bronz madalyayla zirvede yeraldı.



TENİS



Sezonun ilk “Grand Slam” mücadelesi olan ve Melbourne kentinde düzenlenen 96. Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda, tek erkeklerde Sırp Novak Djokoviç, tek bayanlarda Rus Maria Sharapova ilk kez, 2. “Grand Slam” mücadelesi olan 107. Fransa (Roland Garros) Açık Tenis Turnuvası’nda, tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, 4. kez üstüste, tek bayanlarda da Sırp Ana Ivanoviç, ilk kez, 3. “Grand Slam” mücadelesi olan ve İngiltere ’nin başkenti Londra’da yapılan 126. Wimbledon Tenis Turnuvası’nda, tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal ilk,

tek bayanlarda da ABD’li Venus Williams 5. kez, 4. ve son “Grand Slam” mücadelesi olan ve New York kentinde düzenlenen 128. ABD Açık Tenis Turnuvası’nda ise, tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer 5. kez üst üste, tek bayanlarda da ABD ’li Serena Williams 3. kez şampiyon oldu.



ESKRİM



Ukrayna ’nın başkenti Kiev ’deki Avrupa Eskrim Şampiyonası’nda Rusya, 3’er altın ve bronzun yanı sıra 1 de gümüş madalyayla en başarılı ülke oldu.



BOKS



Profesyonel boksta ABD’nin New York kentindeki Dünya Boks Organizasyonu (WBO) dünya ağır sıklet şampiyonluğu unvan maçında Ukraynalı Vladimir Klitshko, Rus Sultan İbrahimov’u sayıyla yenerek, IBO ve IBF’den sonra WBO unvanının da sahibi oldu. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Ningbo kentindeki 5. Dünya Bayanlar Boks Şampiyonası’nda ise zirveye ev sahibi çıktı. Çin, 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz alarak 52 puanla şampiyonayı tamamladı.



MASA TENİSİ



Masa tenisinde Belçika ’nın Liege kentindeki 28. Erkekler Dünya Kupası müsabakalarında birinciliği, Çinli Hao Wang, finalde Alman Timo Boll’u 4-1, üçüncülüğü de Çinli Ma Long, Yunanlı Kalinikos Kreanga’yı 4-2 yenerek kazandılar. Çin Halk Cumhuriyeti’nin Guangzhou kentindeki 49. Dünya Takımlar Masa Tenisi Şampiyonası’nda erkeklerde ve bayanlarda birincilikleri ev sahibi ülke elde elde etti.



OKÇULUK



İtalya’nın Torino kentindeki 11. Avrupa ve Akdeniz Salon Okçuluk Şampiyonası’nda ilk 2 sırayı 4’er altın, gümüş ve bronz madalyayla ev sahibi İtalya ve 4 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalyayla da Rusya aldı. Okçulukta İsviçre’nin Lozan kentindeki 3. Dünya Kupası final müsabakaları sonunda Güney Kore, 1’er altın, gümüş ve bronz madalyayla en başarılı ülke oldu.



FORMULA1



Otomobil sporlarında 59. Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda 2008 yılı şampiyonluğunu, McLaren ekibinden İngiliz Lewis Hamilton, 98 puanla ve ilk kez kazanırken, ikinciliği Ferrari’nin Brezilyalı sürücüsü Felipe Massa, 97 puanla aldı. Markalar şampiyonluğu da 172 puanla Ferrari’ye gitti.



SUTOPU



İstanbul’daki Avrupa Genç Erkekler Sutopu Şampiyonası’nda birinciliği, finalde İspanya’yı 9-7 yenen Karadağ ilk kez kazanırken, üçüncülüğü de Hollanda ’yı 15-5 yenen Sırbistan aldı.



HALTER



Kolombiya’nın Kali kentindeki Dünya 34. Erkekler ve 14. Bayanlar Gençler Halter Şampiyonası’nda takım birinciliklerini, erkeklerde Rusya, 10 altın, 6 gümüş ve 1 bronz, bayanlarda da ev sahibi Kolombiya, 5 ’er altın ve bronzun yanı sıra 8 gümüş madalyayla elde etti.



KÜREK



Avusturya’nın Linz kentindeki 31. Dünya Büyükler ve Gençler Kürek Şampiyonası’nda Almanya, 8 altının yanı sıra 3 ’er gümüş ve bronz madalyayla en başarılı ülke olarak dikkat çekti.



BİSİKLET



95. Uluslararası Fransa Bisiklet Turu ’nda birinciliği, İspanyol Carlos Sastre, 87.52.52.00 ’lık derecesiyle ilk kez kazanırken, ikinciliği Avustralyalı Cadel Evans ve üçüncülüğü de Avusturyalı Bernard Kohl elde etti.



JUDO



Portekiz’in Başkenti Lizbon’daki Avrupa Büyükler Judo Şampiyonası’nda en başarılı ülke 2’şer altın ve gümüş madalyayla Hollanda oldu. İstanbul’daki 22. Uluslararası Boğaziçi Judo Turnuvası’nda hem erkeklerde hem de bayanlarda birincilik Rusya’ya gitti. Tayland’ın başkenti Bangkok’daki 14. Dünya Gençler Judo Şampiyonası’nda Japonya, 4 altın, 1 gümüş ve 6 bronz madalyayla en başarılı ülke oldu.



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