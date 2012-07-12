İntibak ödemesi için 2 milyon emeklinin dosyası inceleniyor

Emekliler arasında emeklilik yılından kaynaklanan maaş farklarını ortadan kaldırmayı amaçlayan intibak kapsamında, emeklilerin dosyaları tek tek inceleniyor. 2013 yılında yapılacak fark ödemeleriyle 1.9 milyona yakın emeklinin mağduriyeti giderilmeye çalışılacak.

Milliyet'in haberine göre, eşit prime sahip emekliler arasındaki yıl farkını ortadan kaldırmaya yönelik intibak zammı için hesaplama çalışmaları devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) yürüttüğü çalışma kapsamında dosyalar tek tek inceleniyor. Emeklilerin prim gün sayısı ve göstergeleri üzerinden intibak farkları hesaplanıyor.

10 ile 339 lira arasında intibak zammı alacak olan emeklilere farkları 2013 başından itibaren yansıtılacak. Yaklaşık 1.9 milyon kişiyi etkilemesi beklenen intibak kapsamında, sadece 2000 yılından önce emekli olanlar zam alacak.

339 lira aşılmayacak

İntibak kapsamında, 3 bin 600 gün prim ödeyen ve en yüksek göstergeden emekli olan emekliye 118 TL zam verilecek. 5 bin gün prim ödeyen ve en üst göstergeden emekli olan emekliye ise 149.5 TL zam yapılacak. 6 bin gün prim ödeyen ve en üst göstergeden emekli olan emeklinin maaşına 174 TL, en üst göstergeden emekli olan 7 bin 400 gün çalışan emeklinin maaşına 212 TL zam yapılacak. 9 bin gün prim ödeyen ve en üst göstergeden emekli olan emekli ise 247 TL fark alacak. Bu gösterge ve prim gününün üzerinden emekli olanlara ise 339 TL’ye kadar zam verilecek.

45 bin emekliye 250 TL zam

2000’den önce emekli olan 207 bin SSK emeklisine 20 TL ve altında, 293 bin emekliye ise 20 ile 50 TL arasında bir intibak farkı yansıyacak. 340 bin emekliye 50 ile 100 TL arasında, 475 bin emekliye 100 ile 150 TL arasında, 291 bin emekliye 150 ile 250 TL arasında, 258 bin emekliye 200 ile 250 bin TL arasında, 45 bin emekliye ise 250 TL’nin üzerinde intibak farkı verilecek.