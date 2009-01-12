İşte 17. hafta programı

Turkcell Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı, program şöyle:
23 0cak 2008 Cuma
Ankaraspor - Konyaspor / Yenikent Stadı / 20.00
24 Ocak 2009 Cumartesi
Sivasspor - Galatasaray / 4 Eylül / 14.00
Eskişehirspor - Gaziantepspor / Atatürk / 14.00
Ankaragücü - Antalyaspor / 19 Mayıs / 14.00
Kayserispor - Gençlerbirliği / Adana / 5 Ocak / 14.00
Beşiktaş - Denizlispor / BJK İnönü / 19.00
25 Ocak Pazar
Kocaelispor - Hacettepespor / İsmetpaşa / 14.00
Bursaspor - Büyükşehir Bld. / Atatürk / 14.00
Fenerbahçe - Trabzonspor / Şükrü Saraçoğlu / 19.00