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Spor

İşte 17. hafta programı

Turkcell Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı, program şöyle...

12 Ocak 2009 02:00


Turkcell Süper Lig'de 17. haftanın programı açıklandı, program şöyle:


23 0cak 2008 Cuma

Ankaraspor - Konyaspor / Yenikent Stadı / 20.00

24 Ocak 2009 Cumartesi

Sivasspor - Galatasaray / 4 Eylül / 14.00

Eskişehirspor - Gaziantepspor / Atatürk / 14.00

Ankaragücü - Antalyaspor / 19 Mayıs / 14.00

Kayserispor - Gençlerbirliği / Adana / 5 Ocak / 14.00

Beşiktaş - Denizlispor / BJK İnönü / 19.00

25 Ocak Pazar

Kocaelispor - Hacettepespor / İsmetpaşa / 14.00

Bursaspor - Büyükşehir Bld. / Atatürk / 14.00

Fenerbahçe - Trabzonspor / Şükrü Saraçoğlu / 19.00

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