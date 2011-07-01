T24 LogoT24 Logo
Özel Dosya

İşte 12 Haziran seçim sonuçları ve seçmen hakkında her şey

KONDA, 12 Haziran seçimleri öncesindeki 16 aylık "barometre" serisi ile seçim sonuçlarını geniş bir raporda bir araya getirdi.

01 Temmuz 2011 03:00

T24- Başkanlığını Tarhan Erdem'in, genel müdürlüğünü Bekir Ağırdır'ın yaptığı saygın araştırma kurumu KONDA, 12 Haziran seçimleri öncesindeki 16 aylık "barometre" serisi ile seçim sonuçlarını geniş bir raporda bir araya getirdi.
 
KONDA raporu, seçimden önceki aylarda siyasi partilerin oylarının hangi frekanslarda dalgalandığını, MHP'nin hangi aydan itibaren yüzde 10'luk baraj altından kurtulduğunu, yaklaşık yüzde 50 oy alarak zafer kazanan AKP'nin hangi ayda yüzde 45'in altına düştüğünü, CHP'nin ne zaman yüzde 30'un üzerinde göründüğünü ve aşağı doğru indiğini ayrıntılı grafik ve analizlerle anlatıyor. Rapor, seçime bağımsız adaylarla giren BDP'nin oylarındaki trend ile küçük partilerin nasıl daha da küçülerek seçime yaklaştığı konusunda çarpıcı bulgular ortaya koyuyor.
 
Seçmenlerin eğilimlerindeki dalgalanmalar ile öncelik verdiği konular konusunda partilere göre dağılımı da içeren ilginç sonuçlar bulunan KONDA raporu, memur ve genç seçmenler için partiler arasındaki rekabette dikkat çeken gelişmeleri de irdeliyor.

 
KONDA raporu, partilerin bölgelere göre oy dağılımındaki gelişmeleri karşılaştırmalı tablolar ve haritalarla anlatıyor.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24