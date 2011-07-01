İşte 12 Haziran seçim sonuçları ve seçmen hakkında her şey

T24- Başkanlığını Tarhan Erdem'in, genel müdürlüğünü Bekir Ağırdır'ın yaptığı saygın araştırma kurumu KONDA, 12 Haziran seçimleri öncesindeki 16 aylık "barometre" serisi ile seçim sonuçlarını geniş bir raporda bir araya getirdi.



KONDA raporu, seçimden önceki aylarda siyasi partilerin oylarının hangi frekanslarda dalgalandığını, MHP'nin hangi aydan itibaren yüzde 10'luk baraj altından kurtulduğunu, yaklaşık yüzde 50 oy alarak zafer kazanan AKP'nin hangi ayda yüzde 45'in altına düştüğünü, CHP'nin ne zaman yüzde 30'un üzerinde göründüğünü ve aşağı doğru indiğini ayrıntılı grafik ve analizlerle anlatıyor. Rapor, seçime bağımsız adaylarla giren BDP'nin oylarındaki trend ile küçük partilerin nasıl daha da küçülerek seçime yaklaştığı konusunda çarpıcı bulgular ortaya koyuyor.



Seçmenlerin eğilimlerindeki dalgalanmalar ile öncelik verdiği konular konusunda partilere göre dağılımı da içeren ilginç sonuçlar bulunan KONDA raporu, memur ve genç seçmenler için partiler arasındaki rekabette dikkat çeken gelişmeleri de irdeliyor.





KONDA raporu, partilerin bölgelere göre oy dağılımındaki gelişmeleri karşılaştırmalı tablolar ve haritalarla anlatıyor.





