İŞTE 11'LER!

Fortis Türkiye Kupası B Grubu mücadelesinde Galatasaray deplasmanda, Ankaraspor ile karşı karşıya geliyor.
Yenikent ASAŞ Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak mücadelede İlker Meral düdük çalacak. Ligde oynadığı son karşılaşmada Eskişehirspor'a mağlup olan Galatasaray, kupada alacağı galibiyetle moral bulmak isterken, Ankaraspor ise ligdeki çıkışını Türkiye Kupası'nda da sürdürmek istiyor. İki takımın maç öncesi ilk 11'leri şu şekilde;
ANKARASPOR:
Senecky
Erhan
Risp
Batak
Uğur
Hürriyet
Thoue
Adem
Bilal
Özer
De Nigris
GALATASARAY:
Aykut
Sabri
Murat
Servet
Volkan
Arda
Meira
Mehmet Güven
Kewell
Lincoln
Ümit Karan