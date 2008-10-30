İŞTE 11'LER!



Fortis Türkiye Kupası B Grubu mücadelesinde Galatasaray deplasmanda, Ankaraspor ile karşı karşıya geliyor.



Yenikent ASAŞ Stadı'nda saat 16:00'da başlayacak mücadelede İlker Meral düdük çalacak. Ligde oynadığı son karşılaşmada Eskişehirspor'a mağlup olan Galatasaray, kupada alacağı galibiyetle moral bulmak isterken, Ankaraspor ise ligdeki çıkışını Türkiye Kupası'nda da sürdürmek istiyor. İki takımın maç öncesi ilk 11'leri şu şekilde;







ANKARASPOR:

Senecky

Erhan

Risp

Batak

Uğur

Hürriyet

Thoue

Adem

Bilal

Özer

De Nigris



GALATASARAY:

Aykut

Sabri

Murat

Servet

Volkan

Arda

Meira

Mehmet Güven

Kewell

Lincoln

Ümit Karan







