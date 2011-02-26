İşte 10 soruda vergi affı...

T24 - Vergi borcuna kolaylık getiren düzenleme yasalaştı. Hangi borçlar yasa kapsamında? Yasa yürürlüğe girdiğinde ne yapmak gerekiyor?







Cumhuriyet tarihindeki en büyük vergi ödeme kolaylığını getiren düzenleme Cumhurbaşakın Abdullah Gül'ün onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Peki düzenleme neler getiriyor, hangi borçları kapsıyor, ödeme takvimi nasıl işleyecek? İşte vergi borcuna kolaylık getiren yasanın madde madde detayları...



HANGİ BORÇLAR YASA KAPSAMINDA?

Yasayla, belediye ve gümrük vergileri dahil, tüm vergiler, TEDAŞ ve özel dağıtım şirketlerine olan elektrik, belediyelere olan su ile oda ve borsalara olan aidat borçları yeniden yapılandırılıyor. Trafik cezaları, öğrenim kredisi borçları ve TRT'nin elektrik payı ve bandrol ücretinden kaynaklı alacakları da kapsamda.



HANGİ TARİHE KADAR OLAN BORÇLARI KAPSIYOR?

31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010'da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak.



BORÇLAR NASIL HESAPLANACAK?

Yapılandırmada borcun ana parasına dokunulmayacak. Faiz ve gecikme cezaları önce silinecek. Ardından borcun ödenmediği süredeki enflasyon kadar yeni faiz ve gecikme cezası tutarları belirlenecek. Bu yeni hesaplama faiz ve gecikme zammında yüzde 50'ye varan oranda indirim sağlayacak.



UYGULAMAYA NASIL BAŞVURULACAK?

Yasa Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdikten sonra iki ay içinde ilgili idarelere başvuru yapılması gerekecek.



KİMLER YARARLANAMAYCAK?

Uygulamadan yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekecek.



ÖDEME NASIL YAPILACAK?

Ödeme peşin ya da vergi borçları için kredi kartı da kullanarak taksitle yapılabilecek.



KAÇ TAKSİTTE ÖDEME YAPILABİLECEK?

Ödemeler ikişer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte ödenecek. Böylece hem vergi hem de prim borcu olanlar bir ay birini diğer ay ötekini ödeyebilecek. Vade 36 aya, taksit sayısı 18'e kadar çıkabilecek.



TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ödenecek tutarların ilk taksiti, yasanın Resmi Gazete'de yayım tarihini izleyen üçüncü aydan, SGK'ya bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksiti ise dördüncü aydan başlayacak.



KAÇ KEZ ÖDENMEZSE YAPILANDIRMA SON BULACAK?

Yıllık gelir veya kurumlar vergilerini, gelir (stopaj) vergisi, kurumlar (stopaj) vergisi, KDV ve ÖTV için başvuruda bulunan mükellefler, taksit ödeme süresince, çok zor durum olmaksızın, her bir vergi türü itibarıyla bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödemez ya da eksik öderse düzenlemeden yararlanamayacak.



HANGİ BORÇLAR TAMAMEN SİLİNECEK?

50 ile 120 lira arasındaki borçlar tamamen silinecek



