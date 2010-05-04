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Ekonomi

İşTcell ile Mobil Şirket Günleri

Turkcell’in iş dünyasına açılan kapısı İşTcell, “Mobil Şirket Günleri” ile Türkiye’nin önde gelen sektörlerini buluşturacak.

04 Mayıs 2010 03:00

T24- Turkcell’den yapılan açıklamaya göre, İşTcell, “İşTcell’le Mobil Şirket Günleri” adı altında düzenleyeceği toplantılarla, Türkiye’nin önde gelen sektörlerine teknoloji ve mobilite vizyonu ile ışık tutacak.
        

Superonline, Microsoft ve RIM’in katkıları, çözüm ortakları ve müşterilerin de katılımıyla gerçekleştirilecek İşTcell’le Mobil Şirket Günleri ile gelişen teknoloji ve mobilitenin sektörlere katkısı hakkında bilgi verilmesi hedefleniyor.
        

Turkcell’in sektörlerin iş yapış biçimlerini değiştiren, hayatlarını kolaylaştıran, tasarruf sağlayan ve verimliliklerini artıran çözümlerinin paylaşılacağı toplantılarda hayata geçirilmiş projeler ve başarı hikayeleri de çözüm ortakları ve müşteriler tarafından aktarılacak.
        

Katılımcılar, Turkcell ekosistemini yakından tanıma fırsatı bulurken, sektörel çözümlerin iş süreçlerine yönelik somut katkı ve faydaları hakkında de detaylı bilgi alabilecek.
        

Sağlık sektörü ile başlayacak etkinlik finans sektörüyle devam edecek.
 

Etkinlikler farklı sektörlerin buluşmasıyla yıl boyu sürecek.

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