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Ekonomi

İstavritin kilosu 80 kuruşa düştü

Zonguldak’ta 15 ton istavrit avlayan balıkçı teknesinde, 6-7 kiloluk torbalarda 5 liradan satılan balığın yarısı kısa sürede tükendi.

06 Kasım 2011 02:00

T24 - Zonguldak’ta 15 ton istavrit avlayan balıkçı teknesinde, 6-7 kiloluk torbalarda 5 liradan satılan balığın yarısı kısa sürede tükendi.


Balıkçı Ahmet Küçük, Karadeniz’de hamsi ve istavrit bolluğu yaşandığını, belirterek, şunları söyledi: “Tezgahlarda istavritin kilogramı 7.5 lira civarında. Teknemizdeki balıkların kilogramı ise 80 kuruşa denk geliyor. Ucuz fiyata satılan balıklarla dar gelirlinin yüzünü güldürüyoruz. Teknemizin önünde çok sayıda kişi sıra bekliyor. İki gün önce de 10 ton hamsi avlamıştık. Vatandaşlara ucuza balık satmayı sürdüreceğiz.”

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