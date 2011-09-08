-İstavrit balıkçının yüzünü güldürdü TRABZON (A.A) - 08.09.2011 - Doğu Karadeniz açıklarında 1 Eylül'de başlayan yeni av sezonundan itibaren yakalanan istavrit miktarı, geçen sezonun aynı dönemine oranla yüzde 50 arttı. Av yasağının sona ermesiyle Karadeniz'e açılan balıkçılar, ilk haftada sonunda palamutta istediği verimi alamasa da bol miktarda istavrit avladı. Doğu Karadeniz Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Ahmet Mutlu, uygun iklim koşulları nedeniyle istavritin geçen sezona oranla yüzde 50 arttığını Belirterek, ''Şu anda kilosu 3 ile 5 lira arasında satışa sunuluyor, ancak fiyatların ilerleyen günlerde av miktarının da artmasına paralel olarak daha da düşeceğini tahmin ediyoruz. Balıkçılarımız zaman zaman palamutta istediği avı yapamasa da mutlaka bol miktarda istavrit yakalayıp eli boş dönmüyor'' dedi. Mutlu, bu sezon palamudun da bol olacağına ilişkin emareleri denizde gördüklerini ancak palamutun ilk bir haftada ava fazlaca imkanı vermediğini,küçük gruplar halinde ve birbirine uzak bölgelerde bulunması avlanmayı zorlaştırdığını söyleyerek, ''Ama biz yine önümüzdeki bir kaç gün için umutluyuz. Bu zaman dilimi içerisinde palamudun verimi açısından daha net şeyler söyleyebiliriz'' diye konuştu. Marmara Denizi'nde yeni sezonla birlikte hamsinin de avlandığını anımsatan Mutlu, Karadeniz için uygun hamsi avlama tarihinin ise 1 Kasım'dan sonra başlayacağını tahmin ettiklerini belirtti.