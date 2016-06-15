İstasyonda uyuyan İrlandalılar, grev yapan demiryolu işçileri; Paris'ten Nice'e bir EURO 2016 hikâyesi...

*Emre Temel

15 Haziran Çarşamba. EURO 2016'da Paris'ten sonra ikinci durağım Fransa'da en çok merak ettiğim kent olan Nice.

Türkiye turnuvadaki ikinci maçında Cuma günü Nice'teki Allianz Riviera Stadyumu'nda İspanya'yla karşı karşıya gelecek.

Doğrusu dün sabah kalktığımda, bu blog yazısını Londra'ya gönderirken yukarı tarih olarak 15 Haziran yazacağımı hiç düşünmemiştim. Ancak tatil mevsimi ve turnuva nedeniyle tren biletlerine talebin yoğun olmasına bir de süren grevler nedeniyle tren seferlerinin azalması eklenince, Paris'in Gare de Lyon istasyonunda yaklaşık 6 saat beklemem kaçınılmaz oldu.

"Bu kadar saat sadece istasyonda geçmez" deyip dışarı çıktığımda, grevler kapsamında protesto yürüyüşüne çıkan CGT sendikasının üyelerine rastladım.

Bir süre sonra da UEFA'nın İngiltere maçında taraftarlarının çıkardığı olaylar yüzünden Rusya'ya ihraç cezası verdiğini, cezayı askıya alarak son bir uyarıda bulunduğunu öğrendim. "2018 Dünya Kupası Rusya'da nasıl yapılacak?" diye sormadan edemedim.

İstasyona döndüğümde yerde, yorgunluktan mı keyiften mi bilinmez, uyuyan bazı İrlanda taraftarları çıktı karşıma.

Anlaşılan Pazartesi günü Paris'te İrlanda Cumhuriyeti'yle 1-1 berabere kalan İsveç'in taraftarları da benimle aynı trene bineceklerdi. Ve içki içmek için akşamı beklemek gibi bir niyetleri de yoktu!

Yaklaşık 6 saatlik bir bekleyişin ardından trenimin 45 dakika da rötar yapacağını öğrenmek biraz canımı biraz sıktı doğrusu. Zira yolculuğum da yaklaşık 6 saat sürecekti.

Aksayan planlar yüzünden turnuvada ilk kez maçları izleyemedim. Skorları öğrendiğimde "Habsburg derbisini" Macaristan'ın 2-0 kazanmasına şaşırdım doğrusu.

Grup maçlarından yakından tanıdığımız İzlanda'da da Portekiz'le 1-1 berabere kalmış. Tur atlarlar gibime geliyor.

Marsilya, Toulon, St. Raphael, Cannes, Antibes derken Nice'e vardığımda saat neredeyse 23.00'ü gösteriyordu. Otelime yerleştim ve Nice'den ilk blog yazımı gönderdim.

Sadece Fransa'nın değil, Akdeniz'in de en önemli tatil yerlerinden biri Nice. Fransa'nın da en büyük beşinci kenti.

EURO 2016'da Nice'de ilk maç Pazar günü Polonya ile Kuzey İrlanda arasında oynanmış ve 1-1 bitmişti. Maç sonrası iki takım taraftarları birbirleriyle ve polisle çatışmıştı. Türkiye-İspanya karşılaşmasının bu maçın tam aksine bir festival havasında geçeceğini düşünüyorum.

Bu akşam Nice yakınlarındaki Marsilya'da ev sahibi Fransa, Arnavutluk'la karşı karşıya gelecek. Fransa ile Romanya arasındaki açılış maçını Paris'te Stade De France yakınlarında seyirciler için özel olarak hazırlanmış Fan Zone'da seyretmiş ve Fransızların büyük çoşkusuna tanıklık etmiştim.

Bakalım Nice'de turnuva coşkusu nasıl yaşanıyor? Kentin değişik bölgelerinden izlenimlerimle aktarmaya çalışacağım.

*BBC Türkçe / Nice