İstanköy'e kaçarken yakalanan Dışişleri Bakanlığı eski şube müdürü tutuklandı (2)

O BOTUN KOMUTAN YARDIMCISINA FETÖ\'DEN GÖZALTI

Bodrum\'da, yasa dışı yollardan sürat teknesiyle Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na geçmeye çalışırken yaklanan 10 Türk kaçak ile Ukraynalı 2 insan kaçakçılığı şüphesini yakalayan Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na ait 101 No\'lu Bot Komutan Yardımcısı Teğmen Z.Ö., polis tarafından gözaltına alındı. Z.Ö.\'nün Konya İl Emniyet Müdürlüğü\'nün FETÖ/PDY yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında Bodrum\'daki evinde gözaltına alındığı bildirildi. Bodrum\'daki evinde bulunan bilgisayar ve dijital materyallere de incelenmek üzere el konuldu. Z.Ö.\'nün, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ndeki işlemlerinin ardından Konya polisine teslim edileceği öğrenildi.

Hülya ELTEŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)



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