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Ekonomi

İstanbul'un zam şampiyonu yeşil soğan

Yeşil soğanın fiyatı yüzde 31,44 arttı

02 Ekim 2017 14:47

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, eylül ayında İstanbul'da fiyatı en fazla artan ürün yüzde 31,44 ile yeşil soğan, fiyatı en fazla azalan ürün yüzde 24,75 ile erik oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından, Eylül 2017 döneminde İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan harcama kalemleri açıklandı.

Buna göre, eylülde perakende fiyatlar, İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 üründen 75'inde artarken, 27'sinde azaldı, 140'ında ise değişmedi.

Bu dönemde, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler grubunda yer alan yeşil soğanın fiyatı yüzde 31,44 arttı. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler ise yüzde 17,78'le tiyatro giriş bilet ücreti, yüzde 17,38'le limon ve yüzde 16,03'le de okul çantası oldu.

Fiyatı en fazla azalan ürün erik

Eriğin fiyatı bu yılın eylül ayında yüzde 24,75 geriledi. Böylece erik, eylülde fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Aynı dönemde fiyatında azalış görülen diğer harcama kalemleri ise yüzde 16,22'yle armut, yüzde 14,37'yle balık, yüzde 13,49'la yaş üzüm ve yüzde 12,65'le de şeftali şeklinde sıralandı.

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