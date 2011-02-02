-İSTANBUL'UN ZAM ŞAMPİYONU SOĞAN İSTANBUL (A.A) - 02.02.2011 - İstanbul'da geçen ay fiyatı en fazla artan ürün soğan oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), ocak ayı ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı. Geçen ay geçinme indeksinde yer alan 115 madde fiyatında artış görüldü. Mevsimsel özellikler nedeniyle arz eksikliği yaşanan yaş, kuru sebze ve meyveler indeksinde yer alan maddelerden soğan yüzde 19,70 oranıyla fiyatı en fazla artan madde oldu. Soğanı, yüzde 13,02 ile balık, yüzde 12,50 ile mektup gönderim ücreti ve yüzde 11,11 ile maç giriş bileti ücreti izledi. Ocak 2011 itibariyle balık, yüzde 63,77 oranıyla yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu. Fiyatları yıllık bazda en fazla artan diğer maddeler yüzde 57,70 ile basma kumaş, yüzde 53,08 ile sakatat, yüzde 48,18 ile poplin olarak sıralandı. -FİYATLARI AZALAN ÜRÜNLER- Ocak ayında indekste toplam 45 madde fiyatında azalış görüldü. Giyim sektöründe kış sezonu indirimlerinin devreye girmesiyle etek, yüzde 36,36 oranıyla aylık bazda fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu. Eteği, yüzde 32,33 ile kadın giyimi grubunda elbise, yüzde 32,17 ile erkek giyimi grubunda pantolon ve yüzde 30,83 ile erkek giyimi grubunda palto izledi. Ocak 2011 itibariyle yaş kuru sebze meyve grubunda yer alan mandalina, yaşanan arz fazlalığına bağlı olarak bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,55 azalış oranıyla yıllık bazda fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu. Fiyatı azalma gösteren diğer maddeler yüzde 16,67 ile halı, yüzde 10,83 ile sıvı yağlar ve yüzde 7,69 ile renkli televizyon olarak sıralandı.