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Ekonomi

İstanbul'un zam şampiyonu maç bileti

İstanbul Ticaret Odası (İTO), şubat ayında ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı.

02 Mart 2012 15:38

 

T24 - İstanbul'da şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün, kültür ve eğitim harcamaları grubunda yer alan maç giriş bilet ücreti oldu.

Şubat ayında Geçinme İndeksindeki 90 maddenin fiyatında artış görüldü. Kültür ve eğitim harcamaları grubunda yer alan maç giriş bilet ücreti, şubat ayı içindeki derbi maçları dolayısıyla yüzde 35,28 oran ile fiyatı en fazla artan madde oldu. Maç biletini, yüzde 28,60 oranıyla sivri biber, yüzde 20,50 oranıyla balık ve yüzde 20,42 oranıyla kıvırcık salata izledi.

Patates fiyatı düştü

Şubat ayında 11 maddenin fiyatında azalış görüldü. Gıda harcamaları grubunda yer alan patates, yüzde 9,01 oran ile şubat ayında fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu. Patatesi, yüzde 2,08 azalışla şehirler arası otobüs bilet ücreti, yüzde 1,81 azalışla gazyağı ve yüzde 1,17 azalışla yatak izledi.

 

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