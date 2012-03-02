İstanbul'un zam şampiyonu maç bileti

T24 - İstanbul'da şubat ayında fiyatı en fazla artan ürün, kültür ve eğitim harcamaları grubunda yer alan maç giriş bilet ücreti oldu.

Şubat ayında Geçinme İndeksindeki 90 maddenin fiyatında artış görüldü. Kültür ve eğitim harcamaları grubunda yer alan maç giriş bilet ücreti, şubat ayı içindeki derbi maçları dolayısıyla yüzde 35,28 oran ile fiyatı en fazla artan madde oldu. Maç biletini, yüzde 28,60 oranıyla sivri biber, yüzde 20,50 oranıyla balık ve yüzde 20,42 oranıyla kıvırcık salata izledi.

Patates fiyatı düştü

Şubat ayında 11 maddenin fiyatında azalış görüldü. Gıda harcamaları grubunda yer alan patates, yüzde 9,01 oran ile şubat ayında fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu. Patatesi, yüzde 2,08 azalışla şehirler arası otobüs bilet ücreti, yüzde 1,81 azalışla gazyağı ve yüzde 1,17 azalışla yatak izledi.