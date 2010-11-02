-İSTANBUL'UN ZAM ŞAMPİYONU DOMATES İSTANBUL (A.A) - 02.11.2010 - İstanbul'da ekim ayında fiyatı en fazla artan ürün domates oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen ay ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO'dan yapılan açıklamaya göre, ekim ayında geçinme indeksinde yer alan 128 madde fiyatında artış görüldü. Rekoltedeki azalmaya bağlı olarak arz eksikliği yaşanan yaş, kuru sebze ve meyveler indeksinde yer alan maddelerden domates yüzde 95,95 artış oranıyla fiyatı en fazla artan madde oldu. Domatesi yüzde 68,50 ile kıvırcık salata, yüzde 67,90 ile bayan kazağı ve yüzde 62,27 ile erkek süveteri izledi. 2010 Ekim ayı itibariyle yine domates, yüzde 168,29 ile yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren madde oldu. Fiyatları yıllık bazda en fazla artan diğer maddeler ise yüzde 89,46 ile kıvırcık salata, yüzde 75,71 ile taze fasulye ve yüzde 72,12 ile karpuz olarak sıralandı. -FİYATLARI AZALAN ÜRÜNLER- Ekim ayında indekste toplam 25 madde fiyatında azalış yaşandı. Et, balık, ve kümes hayvanları grubunda yer alan ve mevsimsel özelliklere bağlı olarak arz fazlalığı gösteren balık ekim ayında yüzde 12,40 oran ile aylık bazda fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu. Balığı, yüzde 10,72 ile ıspanak, yüzde 7,24 ile maç giriş bileti ücreti ve yüzde 4,90 ile pırasa izledi. 2010 Ekim ayı itibariyle halı yüzde 16,67 oran ile yıllık bazda fiyatı en fazla azalış gösteren madde olurken, fiyatı azalma gösteren diğer maddeler yüzde 12,88 ile sıvı yağlar, yüzde 7,02 ile yumurta ve yüzde 5,19 ile ilaçlar olarak belirlendi.