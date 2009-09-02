İstanbul'un zam şampiyonu belli oldu

İstanbul'un zam şampiyonu Ağustos ayında yüzde 25.87'lik artışla Gaz fırını oldu.

İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksine göre Ağustos ayında 63 ürünün fiyatında artış görülürken, 29 ürünün fiyatında düşüş yaşandı. Gaz fırını Ağustos ayında yüzde 25.87 oranıyla fiyatı en fazla artan ürün olurken, gıda harcamaları grubunda yer alan ve mevsimsel özellikler nedeniyle ürün fazlalığı yaşanan bamyada yüzde 28.55’lik gerileme görüldü.

İstanbul Ticaret Odası’nın hazırladığı İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksine göre Ağustos ayında 63 ürünün fiyatında artış görülürken, 29 ürünün fiyatında düşüş yaşandı. Gaz fırını Ağustos ayında yüzde 25.87 oranıyla fiyatı en fazla artan madde olurken, gıda harcamaları grubunda yer alan ve mevsimsel özellikler nedeniyle ürün fazlalığı yaşanan bamyada yüzde 28.55’lik gerileme görüldü.

2009 Ağustos ayında İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksine göre 63 ürünün fiyatında artış yaşandı. Gaz Fırını 2009 Ağustos’unda yüzde 25.87 oranıyla fiyatı en fazla artan madde olurken, onu yüzde 25’lik artışla halı izledi. Ağustos ayında fiyatı en fazla artan ürünler arasında yüzde 16.40’le Patates ve yüzde 15.38’le mektup gönderim ücreti de yer aldı.

Ağustos'taki fiyat artışlarına yıllık bazda bakılığında, av yasağına bağlı olarak yaşanan ürün azlığı nedeniyle balık yüzde 87.93 oranıyla yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren madde olurken, fiyatları yıllık bazda en fazla artan diğer maddeler ise şöyle gerçekleşti: Patates yüzde 57.11, gazete ücreti yüzde 44.74, yemek odası takımı yüzde 41.58.

Fiyatı en çok düşen bamya

Ağustos ayında indekste toplam 29 ürünün fiyatı azaldı. Gıda harcamaları grubunda yer alan ve mevsimsel özellikler nedeniyle ürün fazlalığı yaşanan bamyanın fiyatı yüzde 28.55 oranında düştü. Aylık bazda fiyatı en fazla düşen ürünler yüzde 21.53’le yaş üzüm, yüzde 21.46’yla armut, yüzde 17.27’yle karpuz oldu. Yıllık bazda bakıldığında 2009 Ağustos ayı itibariyle arz fazlalığı nedeniyle yaş ve kuru sebze meyveler grubunda yer alan limon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 39.91’lik düşüşle ilk sırada yer aldı. Bunu çamaşır makinesi, buzdolabı ve sıvı yağ izledi.