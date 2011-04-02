-İSTANBUL'UN ZAM ŞAMPİYONU AYVA İSTANBUL (A.A) - 02.04.2011 - İstanbul'da geçen ay fiyatı en fazla artan ürün ayva oldu. İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart ayı ve yıllık bazda İstanbul'da perakende fiyatları en fazla artan ve azalan maddeleri, fiyat ve artış oranlarıyla birlikte açıkladı. Geçen ay geçinme indeksinde yer alan 89 madde fiyatında artış görüldü. Gıda Maddelerinde, Yaş Kuru Sebze ve Meyve grubunda yer alan ayva, arz eksikliğine bağlı olarak yüzde 17,11 artış oranı ile fiyatı en fazla artan ürün oldu. Ayvayı, yüzde 13,50 ile kahve, yüzde 9,03 ile elma ve yüzde 7,96 ile halı fiyatındaki artış izledi. Mart 2011 itibariyle balık, yüzde 50,44 ile yıllık bazda fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatları yıllık bazda en fazla artan diğer maddeler yüzde 50,02 ile maç giriş bilet ücreti, yüzde 40,62 ile sakatat, yüzde 35,49 ile pamuklu kumaş olarak sıralandı. -FİYATLARI AZALAN ÜRÜNLER- Mart ayında indekste toplam 21 madde fiyatında azalış görüldü. Yaş kuru sebze ve meyve indeksinde yer alan ve mevsimsel özelliklere bağlı olarak ürün fazlalığı yaşanan bakla yüzde 34,83 ile fiyatı en fazla azalan madde oldu. Bakla fiyatındaki azalışı, yüzde 15,24 ile soğan, yüzde 10,14 ile kabak ve yüzde 5,24 ile pırasa izledi. Mart 2011 itibariyle şehir şebeke suyu, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 37,96 ile fiyatı en fazla azalış gösteren madde oldu. Fiyatı azalma gösteren diğer maddeler; yüzde 24,58 ile kıvırcık salata, yüzde 24,23 ile patlıcan ve yüzde 15,28 ile halı olarak sıralandı.