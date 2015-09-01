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İstanbul'un yeni Emniyet Müdürü belli oldu

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, vekaleten İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan getirildi

01 Eylül 2015 02:07

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdür Yardımcısı ve 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan vekaleten atandı. Selami Altınok'un İçişleri Bakanlı olmasıyla boşalan İstanbul Emniyet Müdürlüğü koltuğuna vekaleten getirilen Çalışkan, Terörle Mücadele, Bomba İnceleme ve İmha ile Tanık Koruma Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığını yürütüyordu.

17 Aralık operasyonundan kısa süre sonra özel olarak İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Mustafa Çalışkan, daha sonra Terörle Mücadele, Bomba İnceleme ve İmha ile Tanık Koruma Şube Müdürlüklerinden Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcılığı'na yükseltilmişti.

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