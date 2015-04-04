İstanbul'un yarısı Hazine'nin!

Hazine adına tescilli taşınmazların yüzölçümü son 5 yılda yaklaşık yüzde 20 artarak, 229 milyar 709 milyon metrekareye yükseldi. Devletin en fazla mülkü Antalya'da, en az mülkü ise Kilis'te bulunuyor. İstanbul yüz ölçümünün yarıya yakını ise Hazine Müsteşarlığı'na ait.

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2014 yılı sonu itibarıyla Hazine adına tescil edilmiş 166 bin 483 bina bulunuyor. Hazineye ait gayrimenkullerin 456 bin 971'ini arsalar, 929 bin 135'ini araziler, 238 bin 597'sini bağ-bahçeler, 1 milyon 371 bin 810'unu tarlalar, 435 bin 874'ünü de ormanlar meydana getiriyor. Mera, yayla, harman ve panayır yeri gibi kamunun yararlanmasına tahsis edilen "orta mallarının" sayısı ise 91 bin 857'yi buluyor. Su alanlarının sayısı 55 bin 910, maden ve ocak alanlarının sayısı bin 136, kıyı ve dolgu alanlarının sayısı 607, tarihi ve kültürel alanların sayısı da 4 bin 39 olarak belirleniyor.

5 yılda yüzde 20 arttı

Hürriyet’te yer alan habere göre, Hazine adına tescilli taşınmazların yüzölçümü son 5 yılda yaklaşık yüzde 20 artarak, 229 milyar 709 milyon metrekareye yükseldi. Bu dönemde Hazine taşınmazları adedindeki artış oranı ise yüzde 9,1 olarak gerçekleşti. 2010 yılında 3 milyon 433 bin 651 olan Hazine taşınmazı adedi, 2014 yılı sonu itibarıyla 3 milyon 749 bin 420'ye yükseldi.

En fazla mülk Antalya'da

Taşınmaz sayısına göre, Antalya, Hazinenin en fazla taşınmazının olduğu il olarak ortaya çıkıyor. Bu ilde Hazineye ait 164 bin 203 mülk bulunuyor. Antalya'yı, 151 bin 122 taşınmaz ile Konya, 136 bin 732 taşınmaz ile İstanbul, 125 bin 858 taşınmazla Sivas izliyor. Devletin en az taşınmaza sahip olduğu ilin, 4 bin 247 taşınmazla Kilis olduğu görülüyor.

İstanbul'un yarıya yakını devletin

Kapladığı alan bakımından İstanbul'un yüzde 43,5'ini, Ankara'nın yüzde 21,5'ini, İzmir'in yüzde 35,2'sini Hazine'ye ait bina ve araziler oluşturuyor. Hazinenin geçen yılın sonu itibarıyla il bazında sahip olduğu taşınmaz sayısı ve bu taşınmazların kapladıkları alanlar şöyle: