İstanbul'un yarısı gecekondudan geçti

Dünya Bankası (DB), İstanbul nüfusunun yarıya yakınını oluşturan 5-6 milyon kişinin daha önceden veya şu anda gecekondu olan bölgelerdeki evlerde yaşadığına dikkat çekti.



Dünya Bankası tarafından çalışmaları tamamlanan "2009 Dünya Kalkınma Raporu: Ekonomik Coğrafyanın Yeniden Şekillendirilmesi" raporuna göre İstanbul'un büyümesinde bir gecede kurulan gecekondular önemli bir yere sahip. Söz konusu büyümede özellikle Sultanbeyli, Sarıgazi, Paşaköy gibi gecekondu bölgeleri etkili oldu. Bu yerleşim birimlerinin İstanbul'un nüfusunda büyük bir paya sahip olduğu vurgulanan raporda, 5-6 milyon kişinin daha önceden veya şu anda gecekondu olan bölgelerdeki evlerde yaşadığı ifade edildi.



Bölgesel eşitsizlik



Banka, Türkiye'nin doğusu ve batısı arasındaki dengesizliklere de dikkat çekerek bölgede iş yapacak firmalara verilen mali teşviklerin yetersiz olduğu tespitinde bulundu.



Rapora göre Türkiye 70 milyonluk nüfusuyla gözünü AB'ye çevirmiş durumda bulunuyor. Ancak bölgeler arasında farklı koşullar dikkat çekiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi, ülke topraklarının yüzde 40'lık bir bölümünü oluşturmasına karşın, üretimin yüzde 20'sini gerçekleştiriyor. Bu bölgelerde kişi başına düşen gayri safi milli hasıla Batı'nın neredeyse yarısı düzeyinde kalıyor. Hükümetin özellikle Doğu'ya dönük yaptığı çalışmalar da dikkat çekiyor. Ekonomik faaliyetlerin Doğu'ya yönlendirilmesine dönük çalışmalara karşın eşitsizlikler devam ediyor. Raporda Türkiye'nin doğusu ve batısı arasındaki gelir eşitsizliğinin artacağı, ancak insanların ekonomik yoğunluktan faydalanması ile zamanla azalacağı vurgulanıyor.

