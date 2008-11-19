T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İstanbul'un yarısı gecekondudan geçti

Dünya Bankası, İstanbul nüfusunun yarısının daha önceden veya şu anda gecekondu evlerde yaşadığına dikkat çekti.

19 Kasım 2008 02:00

Dünya Bankası (DB), İstanbul nüfusunun yarıya yakınını oluşturan 5-6 milyon kişinin daha önceden veya şu anda gecekondu olan bölgelerdeki evlerde yaşadığına dikkat çekti.

Dünya Bankası tarafından çalışmaları tamamlanan "2009 Dünya Kalkınma Raporu: Ekonomik Coğrafyanın Yeniden Şekillendirilmesi" raporuna göre İstanbul'un büyümesinde bir gecede kurulan gecekondular önemli bir yere sahip. Söz konusu büyümede özellikle Sultanbeyli, Sarıgazi, Paşaköy gibi gecekondu bölgeleri etkili oldu. Bu yerleşim birimlerinin İstanbul'un nüfusunda büyük bir paya sahip olduğu vurgulanan raporda, 5-6 milyon kişinin daha önceden veya şu anda gecekondu olan bölgelerdeki evlerde yaşadığı ifade edildi.

Bölgesel eşitsizlik

Banka, Türkiye'nin doğusu ve batısı arasındaki dengesizliklere de dikkat çekerek bölgede iş yapacak firmalara verilen mali teşviklerin yetersiz olduğu tespitinde bulundu.

Rapora göre Türkiye 70 milyonluk nüfusuyla gözünü AB'ye çevirmiş durumda bulunuyor. Ancak bölgeler arasında farklı koşullar dikkat çekiyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz Bölgesi, ülke topraklarının yüzde 40'lık bir bölümünü oluşturmasına karşın, üretimin yüzde 20'sini gerçekleştiriyor. Bu bölgelerde kişi başına düşen gayri safi milli hasıla Batı'nın neredeyse yarısı düzeyinde kalıyor. Hükümetin özellikle Doğu'ya dönük yaptığı çalışmalar da dikkat çekiyor. Ekonomik faaliyetlerin Doğu'ya yönlendirilmesine dönük çalışmalara karşın eşitsizlikler devam ediyor. Raporda Türkiye'nin doğusu ve batısı arasındaki gelir eşitsizliğinin artacağı, ancak insanların ekonomik yoğunluktan faydalanması ile zamanla azalacağı vurgulanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24