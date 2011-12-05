T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

İstanbul’un yarısı devletin

Hazine'nin ülke genelinde 3 milyon 690 bin 723 adet taşınmaza sahip olduğu belirlendi.

05 Aralık 2011 02:00

T24 - Hazine'nin ülke genelinde 3 milyon 690 bin 723 adet taşınmaza sahip olduğu belirlendi. İstanbul'un yüzde 44,6'sını, Ankara'nın yüzde 21,7'sini, İzmir'in ise yüzde 36,6'sını devlete ait taşınmazlar oluşturuyor.
 


Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Hazine, 208,8 milyar metre karelik bir alanı kaplayan, 3 milyon 690 bin 723 adet taşınmaza sahip bulunuyor. Hazine adına tescil edilmiş bina sayısı 119 bin 346'ya ulaşıyor.


Hazineye ait gayrimenkullerin 407 bin 432'sini arsalar, 839 bin 544'ünü araziler, 222 bin 649'unu bağ-bahçeler, 1 milyon 378 bin 207'sini tarlalar, 384 bin 588'ini de ormanlar meydana getiriyor.


Mera, yayla, harman yeri ve panayır yeri gibi kamunun yararlanmasına tahsis edilen orta mallarının sayısı ise 90 bin 233'ü buluyor. Su ve su ürünü alanlarının sayısı 202 bin 256, maden ve ocak alanlarının sayısı bin 305, deniz dolgu alanlarının sayısı 606, tarihi ve kültürel alanların sayısı da 3 bin 870 olarak belirleniyor.

Bu taşınmazların tahsisli olanlarının sayısı 680 bin 455 adet iken, söz konusu taşınmazların yüzölçümü de 104 milyar 780 milyon 588 bin 676 metrekareyi buluyor.



En fazla mülk Konya'da


Taşınmaz adedine göre, Konya, Hazinenin en fazla taşınmazının olduğu il olarak ortaya çıkıyor. Bu ilde Hazineye ait 147 bin 927 adet mülk bulunuyor.

Konya'yı 135 bin 169 taşınmaz ile Antalya, 131 bin 395 taşınmaz ile İstanbul, 128 bin 68 taşınmaz ile de Sivas izliyor. Devletin Mersin'deki gayrimenkul sayısı 116 bin 903, Balıkesir'de 113 bin 106, Muğla'da 100 bin 705, Kayseri'de 97 bin 527, İzmir'de 93 bin 248, Samsun'da 89 bin 82 olarak tespit ediliyor.


Devletin adet olarak en az taşınmazının olduğu ilin ise 4 bin 985 adet taşınmaz ile Kilis olduğu görülüyor.


Kapladıkları alan bakımından ise Sivas, devletin en fazla taşınmaza sahip olduğu il olarak ortaya çıkıyor. 28 milyar 619 milyon metre karelik yüzölçüme sahip Sivas'ın, 11 milyar 45 milyon metre karelik bölümünü Hazine taşınmazları oluşturuyor.


Kapladığı saha bakımından Sivas'ı, 8 milyar 822 milyon metre karelik Hazine taşınmazı ile Antalya izliyor.



İstanbul'un yarısı devletin


Devlet, Hazine taşınmazlarının kapladığı alan bakımından İstanbul'un yüzde 44,6'sını, Ankara'nın yüzde 21,7'sini, İzmir'in ise yüzde 36,6'sına sahip bulunuyor.


Milli Emlak Genel Müdürlüğü verilerine göre, Hazinenin iller itibariyle sahip olduğu taşınmaz adedi ve bu taşınmazların kapladıkları alanlar şöyle:


                       (adet)          (metrekare)

     İli             Taşınmaz Sayısı  Toplam Yüzölçümü

   ------------     ----------------  -----------------

     Adana           82.455            6.949.760.923,57

     Adıyaman        47.502            3.115.277.309,27

     Afyonkarahisar  65.272            3.268.281.006,14

     Ağrı            26.107              598.428.965,09

     Aksaray         38.298              542.711.766,34

     Amasya          24.840            1.059.195.924,09

     Ankara          86.852            5.509.669.622,68

     Antalya         135.169           8.822.073.536,27

     Ardahan         15.308              716.119.851,19

     Artvin          22.482            2.300.190.319,57

     Aydın           48.991            1.591.162.381,67

     Balıkesir       113.106           8.126.355.342,44

     Bartın          11.393              857.395.023,42

     Batman          17.442            2.061.021.201,31

     Bayburt         8.384               607.399.706,20

     Bilecik         25.634            1.279.193.255,64

     Bingöl          25.994            2.052.962.619,60

     Bitlis          18.582            1.128.397.094,49

     Bolu            27.201            2.827.095.293,92

     Burdur          33.052            2.238.202.912,45

     Bursa           74.422            3.271.025.468,99

     Çanakkale       45.629            3.092.270.250,26

     Çankırı         23.792            2.217.921.141,93

     Çorum           55.817            3.182.353.562,84

     Denizli         66.727            3.171.213.784,95

     Diyarbakır      30.651            1.888.484.686,02

     Düzce           19.046              860.011.233,57

     Edirne          32.335              791.568.839,06

     Elazığ          69.389            2.682.109.805,84

     Erzincan        39.155            2.847.053.645,52

     Erzurum         71.411            4.281.738.294,19

     Eskişehir       50.439            2.910.234.454,33

     Gaziantep       25.719              984.042.994,07

     Giresun         15.741            1.680.355.671,11

     Gümüşhane       22.309            2.799.625.747,36

     Hakkari         5.561               225.616.200,61

     Hatay           26.840              880.089.796,70

     Iğdır           21.067              967.821.488,15

     Isparta         31.959            2.941.561.279,52

     İstanbul        131.395           2.372.018.143,22

     İzmir           93.248            4.394.625.511,45

     Kahramanmaraş   70.739            6.038.981.903,35

     Karabük         26.865            3.255.705.469,50

     Karaman         32.743            2.582.153.285,43

     Kars            55.919            1.498.165.465,07

     Kastamonu       52.725            8.275.584.899,85

     Kayseri         97.527            3.949.640.786,33

     Kırıkkale       18.245              465.040.252,66

     Kırklareli      39.570            2.951.663.177,71

     Kırşehir        34.637              768.983.713,61

     Kilis           4.985               109.302.584,33

     Kocaeli         35.130            1.361.285.026,52

     Konya           147.927           8.470.887.448,50

     Kütahya         57.682            4.736.018.608,60

     Malatya         55.617            3.066.343.472,87

     Manisa          59.222            3.062.041.603,93

     Mardin          21.924            1.786.673.064,53

     Mersin          116.903           5.395.312.908,42

     Muğla           100.705           4.062.664.008,12

     Muş             33.425              898.386.282,15

     Nevşehir        39.185              551.279.771,92

     Niğde           26.791            1.580.175.498,59

     Ordu            27.706            1.130.203.508,26

     Osmaniye        21.744            1.030.186.331,29

     Rize            5.081               801.730.704,05

     Sakarya         51.181            1.602.207.439,05

     Samsun          89.082            2.857.353.549,48

     Siirt           10.853            1.181.968.609,64

     Sinop           33.665            1.486.542.507,68

     Sivas           128.068          11.045.157.002,24

     Şanlıurfa       45.827            3.014.369.609,63

     Şırnak          6.827               889.931.268,82

     Tekirdağ        21.000              637.005.800,01

     Tokat           71.047            3.576.764.405,11

     Trabzon         14.451            1.149.172.665,46

     Tunceli         11.991              888.540.908,94

     Uşak            24.430            1.547.562.719,78

     Van             41.928              984.123.614,39

     Yalova          8.424               180.791.478,53

     Yozgat          60.096            4.063.402.972,51

     Zonguldak       30.930            1.526.692.442,32

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24