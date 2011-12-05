İstanbul’un yarısı devletin

T24 - Hazine'nin ülke genelinde 3 milyon 690 bin 723 adet taşınmaza sahip olduğu belirlendi. İstanbul'un yüzde 44,6'sını, Ankara'nın yüzde 21,7'sini, İzmir'in ise yüzde 36,6'sını devlete ait taşınmazlar oluşturuyor.







Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Hazine, 208,8 milyar metre karelik bir alanı kaplayan, 3 milyon 690 bin 723 adet taşınmaza sahip bulunuyor. Hazine adına tescil edilmiş bina sayısı 119 bin 346'ya ulaşıyor.



Hazineye ait gayrimenkullerin 407 bin 432'sini arsalar, 839 bin 544'ünü araziler, 222 bin 649'unu bağ-bahçeler, 1 milyon 378 bin 207'sini tarlalar, 384 bin 588'ini de ormanlar meydana getiriyor.



Mera, yayla, harman yeri ve panayır yeri gibi kamunun yararlanmasına tahsis edilen orta mallarının sayısı ise 90 bin 233'ü buluyor. Su ve su ürünü alanlarının sayısı 202 bin 256, maden ve ocak alanlarının sayısı bin 305, deniz dolgu alanlarının sayısı 606, tarihi ve kültürel alanların sayısı da 3 bin 870 olarak belirleniyor.



Bu taşınmazların tahsisli olanlarının sayısı 680 bin 455 adet iken, söz konusu taşınmazların yüzölçümü de 104 milyar 780 milyon 588 bin 676 metrekareyi buluyor.





En fazla mülk Konya'da





Taşınmaz adedine göre, Konya, Hazinenin en fazla taşınmazının olduğu il olarak ortaya çıkıyor. Bu ilde Hazineye ait 147 bin 927 adet mülk bulunuyor.



Konya'yı 135 bin 169 taşınmaz ile Antalya, 131 bin 395 taşınmaz ile İstanbul, 128 bin 68 taşınmaz ile de Sivas izliyor. Devletin Mersin'deki gayrimenkul sayısı 116 bin 903, Balıkesir'de 113 bin 106, Muğla'da 100 bin 705, Kayseri'de 97 bin 527, İzmir'de 93 bin 248, Samsun'da 89 bin 82 olarak tespit ediliyor.



Devletin adet olarak en az taşınmazının olduğu ilin ise 4 bin 985 adet taşınmaz ile Kilis olduğu görülüyor.



Kapladıkları alan bakımından ise Sivas, devletin en fazla taşınmaza sahip olduğu il olarak ortaya çıkıyor. 28 milyar 619 milyon metre karelik yüzölçüme sahip Sivas'ın, 11 milyar 45 milyon metre karelik bölümünü Hazine taşınmazları oluşturuyor.



Kapladığı saha bakımından Sivas'ı, 8 milyar 822 milyon metre karelik Hazine taşınmazı ile Antalya izliyor.





İstanbul'un yarısı devletin





Devlet, Hazine taşınmazlarının kapladığı alan bakımından İstanbul'un yüzde 44,6'sını, Ankara'nın yüzde 21,7'sini, İzmir'in ise yüzde 36,6'sına sahip bulunuyor.



Milli Emlak Genel Müdürlüğü verilerine göre, Hazinenin iller itibariyle sahip olduğu taşınmaz adedi ve bu taşınmazların kapladıkları alanlar şöyle:



(adet) (metrekare)

İli Taşınmaz Sayısı Toplam Yüzölçümü

------------ ---------------- -----------------

Adana 82.455 6.949.760.923,57

Adıyaman 47.502 3.115.277.309,27

Afyonkarahisar 65.272 3.268.281.006,14

Ağrı 26.107 598.428.965,09

Aksaray 38.298 542.711.766,34

Amasya 24.840 1.059.195.924,09

Ankara 86.852 5.509.669.622,68

Antalya 135.169 8.822.073.536,27

Ardahan 15.308 716.119.851,19

Artvin 22.482 2.300.190.319,57

Aydın 48.991 1.591.162.381,67

Balıkesir 113.106 8.126.355.342,44

Bartın 11.393 857.395.023,42

Batman 17.442 2.061.021.201,31

Bayburt 8.384 607.399.706,20

Bilecik 25.634 1.279.193.255,64

Bingöl 25.994 2.052.962.619,60

Bitlis 18.582 1.128.397.094,49

Bolu 27.201 2.827.095.293,92

Burdur 33.052 2.238.202.912,45

Bursa 74.422 3.271.025.468,99

Çanakkale 45.629 3.092.270.250,26

Çankırı 23.792 2.217.921.141,93

Çorum 55.817 3.182.353.562,84

Denizli 66.727 3.171.213.784,95

Diyarbakır 30.651 1.888.484.686,02

Düzce 19.046 860.011.233,57

Edirne 32.335 791.568.839,06

Elazığ 69.389 2.682.109.805,84

Erzincan 39.155 2.847.053.645,52

Erzurum 71.411 4.281.738.294,19

Eskişehir 50.439 2.910.234.454,33

Gaziantep 25.719 984.042.994,07

Giresun 15.741 1.680.355.671,11

Gümüşhane 22.309 2.799.625.747,36

Hakkari 5.561 225.616.200,61

Hatay 26.840 880.089.796,70

Iğdır 21.067 967.821.488,15

Isparta 31.959 2.941.561.279,52

İstanbul 131.395 2.372.018.143,22

İzmir 93.248 4.394.625.511,45

Kahramanmaraş 70.739 6.038.981.903,35

Karabük 26.865 3.255.705.469,50

Karaman 32.743 2.582.153.285,43

Kars 55.919 1.498.165.465,07

Kastamonu 52.725 8.275.584.899,85

Kayseri 97.527 3.949.640.786,33

Kırıkkale 18.245 465.040.252,66

Kırklareli 39.570 2.951.663.177,71

Kırşehir 34.637 768.983.713,61

Kilis 4.985 109.302.584,33

Kocaeli 35.130 1.361.285.026,52

Konya 147.927 8.470.887.448,50

Kütahya 57.682 4.736.018.608,60

Malatya 55.617 3.066.343.472,87

Manisa 59.222 3.062.041.603,93

Mardin 21.924 1.786.673.064,53

Mersin 116.903 5.395.312.908,42

Muğla 100.705 4.062.664.008,12

Muş 33.425 898.386.282,15

Nevşehir 39.185 551.279.771,92

Niğde 26.791 1.580.175.498,59

Ordu 27.706 1.130.203.508,26

Osmaniye 21.744 1.030.186.331,29

Rize 5.081 801.730.704,05

Sakarya 51.181 1.602.207.439,05

Samsun 89.082 2.857.353.549,48

Siirt 10.853 1.181.968.609,64

Sinop 33.665 1.486.542.507,68

Sivas 128.068 11.045.157.002,24

Şanlıurfa 45.827 3.014.369.609,63

Şırnak 6.827 889.931.268,82

Tekirdağ 21.000 637.005.800,01

Tokat 71.047 3.576.764.405,11

Trabzon 14.451 1.149.172.665,46

Tunceli 11.991 888.540.908,94

Uşak 24.430 1.547.562.719,78

Van 41.928 984.123.614,39

Yalova 8.424 180.791.478,53

Yozgat 60.096 4.063.402.972,51

Zonguldak 30.930 1.526.692.442,32