İstanbul'un vergi rekortmeni Aydın Doğan

* İstanbul'un vergi rekortmeni, 'Neden açıklanmıyor?' tartışmasının ardından belli oldu. Vergi Dairesi Başkanlığı'nın 15 Nisan Çarşamba günü kamuoyuna açıklayacağı İstanbul vergi rekortmenleri listesinin ilk sırasında ise Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan'ın bulunduğu öğrenildi.



* İşadamı Rahmi Koç, Ankara'dan sonra Türkiye'nin de gelir vergisi rekortmeni oldu.



Doğan'ın 36 milyon lira dolayında gelir beyanında bulunduğu ve kendisine 13 milyon liraya yakın gelir vergisi tahakkuk ettirildiği belirtildi.



Geçen yıl 10 milyon 454 bin liralık vergiyle İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin de gelir vergisi rekortmeni olan Aydın Doğan'ın bu yıl Türkiye sıralamasında Rahmi Koç'u takip ettiği ifade ediliyor.



Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ise, 27 Mart'ta sona eren gelir vergisi genel beyan döneminde 2008 yılı için 51 milyon 484 bin 113,3 lira gelir bildiriminde bulundu. Temettü şeklindeki menkul sermaye iratlarından oluşan bu gelir için Koç'a 18 milyon 14 bin 87,6 lira gelir vergisi tahakkuk ettirildi.



Söz konusu vergiyle başkentin vergi rekortmenleri listesinin başında yer alan Rahmi Koç, diğer illerdeki gelir beyanları ve vergi tahakkukları sonrasında Türkiye'nin de en fazla gelir vergisi ödeyecek ismi oldu.



Bu yıl Türkiye rekortmenleri listesinin 3. sırasında ise geçen yıl 10 milyon 67 bin liralık gelir vergisi ile Türkiye 2'incisi olan Hüsnü Özyeğin bulunuyor.



Geçen yıl 7 milyon 235 bin lira gelir vergisiyle Türkiye 4'üncüsü olan Semahat Sevim Arsel, bu yıl da sıralamadaki yerini korudu.



Gelir vergisinde Türkiye rekortmenleri listesinde ilk 10 sırada yer alan 10 isimden Rahmi Koç dışındakilerin İstanbul vergi mükellefi olduğu belirtildi.