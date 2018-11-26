İstanbul'un ve Süper Lig'in zirvesi değişti!

Medipol Başakşehir ve Kasımpaşa, 13\'üncü hafta sonunda zirvede

İSTANBUL (DHA) - Spor Toto Süper Lig\'de 13\'üncü hafta tek maç dışında tamamlanırken, ligin ilk iki sırasını ilçe takımları Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa aldı.

Süper Lig\'de 13\'üncü hafta yarın oynanacak Göztepe - Medipol Başakşehir maçı haricinde tamamlandı. Ligin ilk sırası, bir maç eksiği bulunan 27 puanlı Medipol Başakşehir\'in olurken, ikinci sırayı ise Evkur Yeni Malatyaspor\'u 3-0 mağlup eden Kasımpaşa aldı.

Abdullah Avcı ile sürekli yükselen bir form grafiği yakalayan ve geçtiğimiz sezonlara damga vuran Medipol Başakşehir, bu sezonki performansıyla ligin 13\'üncü haftasını da maç eksiğine rağmen lider kapatmayı başardı.

Sezona teknik direktör Kemal Özdeş ile başlayan ve ilk 4 haftayı lider geçen Kasımpaşa, daha sonra aldığı 3 mağlubiyetin ardından Özdeş ile yolları ayırmış ve deneyimli teknik direktör Mustafa Denizli\'yi takımın başına geçirmişti. Denizli döneminde 6 maça çıkan İstanbul ekibi, bu süreçte 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alırken, Galatasaray\'ın puan kaybetmesiyle 13\'üncü haftayı ikinci sırada noktaladı.