İstanbul'un turizm gelirleri kaybı 1 milyar euro

Araştırma şirketi STR Global’in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) hazırladığı verilere göre,İstanbul en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa yerleşimi oldu.

Odatv'de yer alan habere göre, Türkiye genelinde konaklama sektöründe Haziran 2017’de doluluk oranları 2016 yılının aynı dönemine göre yüzde 0.1 artarak yüzde 44.6 olarak kaydedildi. İstanbul, Haziran 2017’de, en büyük gelir kaybı yaşayan Avrupa yerleşimi oldu.

Araştırma şirketi STR Global’in Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) hazırladığı ‘Haziran 2017 Ülke Performans Raporu’ alınan verilere göre Türkiye, Haziran 2017’de oda başı gelirlerde 31 euro ile Avrupa ülkeleri arasında son sırada yer aldı. Ocak-Haziran dönemine kapsayan yılın ilk yarısında ise Türkiye genelinde doluluklar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 50.8’den yüzde 53.3’e yükselirken, oda başı gelirler 39.4 eurodan 32.7 euroya geriledi.