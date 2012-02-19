İstanbul'un suç haritası çıkarıldı: Ocak ve eylüle dikkat!

T24 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Suç Analiz Bürosu, kentte suçların yoğun olarak işlendiği saat, gün ve ayları belirledi. Suçlara yer verilen, 2 bin 500’den fazla haritada İstanbul’un suç profili sokak sokak görülüyor.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın’ın talimatıyla kurulan Suç Analiz Bürosu, İstanbul’un suç haritasını çıkardı. Erdal Kılınç'ın Milliyet'teki haberine göre; polise rehber olması ve suçla mücadelede bilimsel yöntem kullanılması için hazırlanan, 2 bin 500’den fazla suç haritasında kentin suç profili sokak sokak oluşturuldu. Polis, haritaya yansıyan bilgiler ışığında önleyici tedbirler alacak.

İstanbul’da suçun ne zaman ve nerede işlendiğini göstermeyi amaçlayan İstanbul Suç Haritası Projesi (İSHAP) kapsamında İstanbul Emniyeti’nde 2 bin 500 harita hazırlandı. Emniyet müdürlükleri bünyesindeki internet bağlantısına aktarılan haritalara tüm polis birimleri erişebiliyor. Suçun işlendiği mahalle, cadde ve sokakların suç oranlarına ilişkin olarak net veriler içeren çalışma, Önleyici Hizmetler ve Güven Timleri’ne yol gösterecek. Asıl amaç da suçların önüne işlenmeden, önleyici tedbirlerle geçebilmek. Polisin suça etkin ve hızlı müdahalesi için hazırlanan haritayla polisin sokağa daha fazla hâkim olması sağlanacak.



Harita güncelleniyor



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdür Yardımcısı Ahmet Sürel, kendisine bağlı olarak kurulan büronun hazırladığı suç haritalarının bir röntgen olduğunu belirterek, önce hastalığı teşhis ettiklerini ve suç yoğunluğundaki değişimleri tespit ettikten sonra önleyici birimlere personel ve teknolojik destek sağladıklarını söyledi.

Yeni kururlan büronun amiri Dr. Bahadır Şahin de, hazırladıkları program sayesinde İstanbul’da işlenen suçların harita verilerine geçtiğini belirterek, “İSHAP, suçlular nerede, nasıl suç işlerlerse işlesinler, oraya adeta projektörleri yansıtıp suç önlemede yeni bir çığır açmaktadır” dedi. Yetkililer, haritanın sürekli olarak güncellendiğini de belirtti.



Hırsızlık ay sonu duruyor



Adı gizlenen bir ilçede evden yapılan hırsızlıklar üzerinde, 2 yıllık istatistikler dikkate alınarak bir çalışma yapıldı. Buna göre; Mart-Ocak ile Nisan-Mayıs aylarında hırsızlık artıyor. Hırsızlık en çok 24.00-06.00 saatleri arasında oluyor. Salı, perşembe ve cuma günleri evlerden hırsızlık artıyor. Gelişmiş mahallelerde hırsızlık daha çok. Ayın ilk haftasında ve son bölümünde hırsızlık artış gösteriyor. Evden hırsızlıklarda genel olarak ayın sonuna doğru bir azalma oluyor. Cumartesi ve pazar günleri daha çok evde vakit geçirme olasılığı hırsızlığı azaltıyor. Evden hırsızlık 12.00-18.00 saatleri arasında artış gösteriyor.



Ocak ve eylülde artıyor



Kapkaç vakalarında hafta sonu belirgin bir artış var. Pazar ve pazartesi günleri suçun işlenme oranı artıyor. Kapkaç olaylarının büyük bölümü istatistiklere göre 12.00-24.00 saatleri arasında meydana geliyor. Sonbaharda artış görülen kapkaç vakaları ocak ayında zirve yapıyor.