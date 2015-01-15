İstanbul'un su kaynağı tehdit altında

İstanbul ve Trakya'nın en önemli su kaynaklarından olan Kırklareli'nin Pınarhisar ilçesi, sanayi atıklarıyla zehirleniyor ve giderek yaşanmaz hale geliyor.

Duruma acil müdahale edilmezse önemli su kaynakları yok olabilir.

Radikal'den Ömer Erbil'in haberine göre, Kırklareli Pınarhisar ilçesi Kaynarca beldesi ciddi bir çevre felaketi ile karşı karşıya. Hem İstanbul’dan atıklar bölgeyi zehirliyor hem de yanlış çevre politikaları Kaynarca’yı yaşanmaz hale getiriyor.

'Suyu şişeden içiyorsunuz ama dişinizi neyle fırçalıyorsunuz?'

Duruma acilen müdahale edilmesini isteyen Belediye Başkanı Serdar Türker, “Acil yardım istiyoruz. Gerekirse kasabanın girişinde gece gündüz halkımızla nöbete başlayacağız. Yeraltı suları kirleniyor. Suyu şişeden içiyorsunuz ama dişinizi neyle fırçalıyorsunuz?”



İstanbul’da ve Çerkezköy’deki organize sanayi bölgesinde döküm fabrikası olan bir firmaya ait kimyasal atıklar Manastır deresine dökülmüş. Atıkların incelendiği sırada firmaya ait yazışmalar, iş emirleri ve kartvizitler çıkmış. Firma aranmış. Genel Müdürü hemen olay yerine gelmiş. Dökülen maddelerin kendilerine ait olduğunu kabul eden müdür, "Bizim atıklarımızın atıldığı yerler var. Şoför, tamamen kendi inisiyatifi ile bu atıkları buraya bırakmış" şeklinde konuşmuş.

'Atıklar, yağışlarla birlikte yeraltı sularına karışıyorlar'

Konuyu yargıya intikal ettirdiklerini belirten Başkan Türker, "Bizim buradan İstanbul‘a gübre ve toprak çeken kamyonlarımız, dönüşte boş dönmemek üzere fabrikalardan atık alarak buraya döküyorlar. İçinde çeşitli atıklar var. Burası yeraltı suları ile ünlü bir yer. O atıklar, yağışlarla birlikte yeraltı sularına karışıyorlar. Tüm bölgenin sağlığı tehdit altında. Hadi, içme suyunuzu şişe suyundan temin ediyorsunuz, ama dişinizi hangi su ile fırçalıyorsunuz? Konuyu jandarma ile görüştük. Evet. Ortada atıklar var. 500 kamyonu da geçmiştir. Ama ortada atanlar yok! Denildiğine göre; atarken yakalanmalıymış. Kamyoncu, burada piknik yapıyorum derse de, onun beyanı önemliymiş! Böyle bir mantık ve kurallarla, biz bunu nasıl önleriz?” diyerek duruma isyan etti.

1'inci Derece tarım arazisi içinden toprak alınıyor

Kaynarca’nın sıkıntıları bununla da sınırlı değil. Kururdere köyünde DSİ tarafından inşa edilen gölet için 1'inci Derece tarım arazisi içinden toprak alınıyor. Müteahhit firma killi toprak ihtiyacı için satın aldığı tarım arazisinden yaklaşık 400 kamyon toprak götürüyor. Bunu yaparken de ağaçları kesip yol açmışlar. Kaçak toprak alımı tespit edilince firmaya 27 bin 500 lira ceza kesilmiş. 3 gün sonra Enerji Bakanlığı’ndan Gaffar Kök adlı mühendis olay yerine gelip sadece 4 kamyon alındığını rapor etmiş.

Başkan bu duruma da itiraz ederek şöyle konuştu:



“Firmaya 27 bin 500 TL cezayı Kırklareli İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü kesti. Ancak, Ankara ’dan Enerji Bakanlığından gelen mühendis bir rapor hazırlamış ve raporda kaçak firma beyanına göre, çok komiktir, diyorum firma bu alandan 4 kamyon toprak almış. Bakınız ekte fotoğraflarda var, yaklaşık 2 metre derinlik ve 7 dönüm tarla var en az 400 kamyon toprak almışlar ama hem Ankara’dan hem de başka yerden olayı kapatmaya çalışıyorlar.”