İstanbul’un silüetini bozan gökdelenlerin müteahhidi Erdoğan’ın lisesini yıkıp yeniden yapacak

Tarihi yarımadanın siluetini bozduğu gerekçesiyle hakkında tıraşlama kararı verilen ancak uygulanmayan 16:9 gökdelenlerinin müteahhidi Mesut Toprak’la, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul İmam Hatip Lisesi binasının yıkılıp yeniden yapılması için protokol imzalayacak.

Karara tepki gösteren CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ, “16:9’un müteahhidiyle protokol imzalanması kabul edilebilir değil” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ve Kadir Topbaş lisenin mezunları arasında yer alıyor.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre; İBB Meclisi’nin yılın son oturum gündemine Fatih’teki İmam Hatip Lisesi binasının yıkılıp tekrar yapılması için yetki talebi geldi. Protokol İBB Başkanı Topbaş, İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, Fatih Belediyesi Başkanı Mustafa Demir ile Tayyip Erdoğan’ın 16:9’u tıraşlamadığı için küstüğü Mesut Toprak arasında yapılacak. Bağışçı Astay Gayrimenkul İnşaat Yatırım ve Turizm sahibi Mesut Toprak, okulu binasını yıkarak yerine yapacağı 24 derslikli İstanbul Anadolu İmam Hatip Lisesi binasını Milli Eğitim Bakanlığı’na teslim edecek.

Karara tepki gösteren CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Sağ “16:9’un müteahhidiyle protokol imzalanması kabul edilebilir değil. Halk imam hatibin yapılacağını yıkım karanının uygulanmayacağını düşünecek” dedi. Protokol, yetki talebi CHP’lilerin ret oyuna karşın kabul edildi.

Erdoğan, Başbakanlığı döneminde 16/9 proje sahibi Mesut Toprak’tan “Binaları tıraşlayın” ricasında bulunduğunu belirterek “Yapacaklarını bekliyordum ama baktım ki hiçbir şey yapmadılar. O nedenle çok kırıldım. Şimdi o insanla konuşmuyorum” demişti.

Öte yandan C.B. isimli yurttaş 16:9’un tıraşlanmamasıyla ilgili Zeytinburnu Kaymakamlığı’nın Zeytinburnu Belediye yetkilileri hakkında soruşturma izni verilmemesine itiraz etmişti. B.’nin itirazını kabul eden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi alınan yıkım kararının “İBB’den yardım alınarak yapılabileceğine” vurgu yaparak soruşturma izni verilmeme kararının yöntem ve yasaya aykırı buldu ve soruşturma izni verdi. Kararın Bakırköy Adliyesi’ne ulaştığı, Cumhuriyet Savcısı’nın da iddianameyi hazırlayarak mahkemeye sunduğu öğrenildi.

Lisenin ünlü mezunları

İstanbul İmam Hatip Lisesi’nin tanınmış mezunları: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin, ilahiyatçı yazarlar Prof. Dr. Emin Işık ve Prof. Dr. H. Mahmut Çamdibi