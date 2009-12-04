İstanbul'un sanal suç tablosu

“Ortam sanal olsa da, suç gerçektir” sloganıyla yola çıkan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Bilişim Suçları Amirliği’nin verilerine göre, son 11 aydır çocuk pornografisi, müstehcenlik, kumar, hakaret, tehdit, şantaj gibi başlıkları kapsayan sanal suçlarda patlama yaşanıyor. Başvuruların üçte birini facebook ile ilgili olanlar oluşturuyor. Suç oranları yüzde 50 arttı
Bilişim Suçları Amirliği’nin verilerine göre suç oranlarında bu yıl geçen yıla nazaran yüzde 50 artış yaşandı, 11 ayda toplam 1488 sanal ortam şikâyeti yapıldı. Suç artışını bilgisiyar kullanımının artmasına, çözülen olay örnekleriyle birlikte şikâyet artışına bağlayan Bilişim Şube Müdürlüğü, için 2009’un sanal suç profilini çıkardı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, merkeze, bu yıl elektronik posta adresi çalınmasıyla ilgili 521 şikâyet gelirken, internet yoluyla tehdit 430 ayrı dosyanın konusu oldu. Türkiye’de çok yaygın olmadığı söylenmesine rağmen, bu yıl web cam aracılığıyla kandırılıp, çıplak görüntüleri kaydedilen çocuklar ile yasak çocuk pornosu sitelerine giriş yapan 12 ayrı çocuk pornosu olayı da emniyete yansıdı.Eski sevgililer, komşular...
Şantaj ve tehdit gibi başlıklar ise emniyette, komşuları, eski arkadaşları veya eski sevgilileri karşı karşıya getiriyor. Eski sevgilisinin müstehcen görüntülerini internette yayımlayan bir erkek, yaşlı ev sahibinin cep numarasını arkadaş arama sitesinde yayımlayan komşusu sanal âlemin suçluları arasında...En yaşlı ve en genç mağdurEn yaşlı:
Büyükçekmece’de ev hanımı olan 59 yaşındaki M.T.’nin cep numarası arkadaş sitelerinde “Erkek arkadaş arıyorum” ilanı olarak yayımlandı. Fail, geçmişte M.T.’nin kiracısı olan 46 yaşındaki Y.S. çıktı. Aslında kiracınında bilgisayar kullanıcısı olmadığı, ilanı küçük yaştaki yeğenini kullanarak yayımlattığı ortaya çıktı. En küçük:
Gaziosmanpaşa’da bir ev kadını, 12 yaşındaki kızının kandırılarak, çıplak görüntülerinin web kamerası ile kaydedildiğini öğrenir öğrenmez soluğu emniyette aldı. Yapılan çalışmayla, 34 yaşındaki eski beden eğitimi öğretmeni C.L. isimli erkek yakalandı. Failin oyun sitelerine girerek kendisini 13 yaşında kız çocuğu olarak tanıttığı ve böylece arkadaşlıklar kurduğu ortaya çıktı. Öğretmen, Kadıköy’de bir internet kafede yakalandı ve “çocuğun cinsel istismarı” suçundan tutuklandı.Facebook’a dikkat
Emniyet yetkilileri, 481 şikâyetin konusu olan arkadaşlık sitesi facebook’un tehlikesine de dikkat çekti. Başvuruların üçte biri facebook üzerinden çalınan kişisel bilgilerin kullanılmasıyla ilgili...
İnternette kişiden izinsiz profil oluşturulması 158, kişisel iletişim bilgilerinin izinsiz yayımlanması 200, e posta aracılığıyla rahatsız etme 46, oyun karakterlerinin çalınması 15, fikir ve sanat eserlerinin izinsiz yayımlanması ise 10 başvurunun konusu oldu.
Sanal âlem suçlarının yüzde 2’si ise devlete, devlet büyüklerine ve Atatürk’e hakaret, halkı kışkırtma gibi konuları kapsarken, terör kapsamına giren tüm suçlar işlem yapılmadan Terörle Mücadele Şubesi’ne yönlendiriliyor.
Çözülen olaylarŞifreyi kıran sevgilisi çıktı
- Şişli’de 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi, facebook’taki şifresinin kırıldığını, arkadaşlarıyla kendisiymiş gibi konuşulduğunu öğrendi. Olayı araştıran polis, failin şikâyetçinin eski sevgilisi olduğunu ortaya çıkardı. Eski sevgili hakkında “bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek, işleyişini engellemek, huzur ve sükunu bozmak” suçlarından yasal işlem yapıldı.İş arkadaşından tehdit
- Kadıköy’de özel bir şirkette yönetici olan birinin kullandığı elektronik posta adresine özel hayatıyla ilgili tehdit edici ve eşinin başkasıyla ilişkisi olduğunu ileri süren mektuplar geldi. Polis, failin, şikâyetçinin geçmişte problem yaşadığı iş arkadaşı olduğunu tespit etti. Kadın hakkında “internet üzerinden tehdit, huzur ve sükunu bozmak” suçlarından işlem yapıldı.Öğrencinin intikamı
- Eyüp’te dükkân sahibi bir kişi, 12 yaşındaki ilkokul öğrencisi kızının facebook’taki hesabının ele geçirilerek, profili üzerinden cinsel yazılar yayımlandığını, kızının küçük düşürüldüğünü söyledi. Failin küçük kızla aynı okulda okuyan bir kız öğrenci olduğu belirlendi. Failin, mağdur kızla aralarındaki tartışmanın ardından intikam almaya çalıştığı ortaya çıktı. Fail hakkında savcılıkta işlem başlatıldı.Aşıktan "Erkek arama" ilânı
- Kadıköy’de yerel bir gazetede reklam yöneticisi olarak çalışan 36 yaşındaki bir kadının ev, iş ve cep telefonu bilgileri “erkek arkadaş arama” ilanı olarak internette yayımlandı. Ardından kadını, bazı erkekler arayarak tacizde bulununca olay ortaya çıktı. İlanı yayımlayan, mağdur kadına âşık lise arkadaşı çıktı.Oyun şifresi çalındı
- Küçükçekmece’de bir lise 1. sınıf öğrencisi www.knightonline.com
isimli oyun sitesinde bulunan 1600 TL tutarındaki oyun karakterinin şifresinin çalındığı şikâyetinde bulundu. Şifreyi çalanın Bursa’da 29 yaşındaki bir bilgisayar programcısı olduğu tespit edildi.