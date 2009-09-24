İstanbul'un ortasında linç kamera kayıtlarında

Kadıköy’de kavga ettikleri şahsa benzeyen bir kişiyi öldüresiye döven zanlıların linç anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.



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Bostancı sahilindeki dolmuş duraklarında iki gün önce meydana gelen olayda, Yalçın Başkara ve İbrahim Madenoğlu tanımadıkları iki kişiyle kavga etti. Saat 02,30 sıralarında meydana gelen olayın ardından mahallelerine dönen iki arkadaş burada arkadaşlarını da toplayıp tekrar olay yerine geldi. Kavga ettikleri meydanda 40 yaşındaki Eyüp Yayla’yı gören iki arkadaş onu kavga ettikleri şahsa benzetti. Sabıkalı olduğu belirlenen Eyüp Yayla’yı kolundan tutan saldırganlar çekiştirerek kuytu bir yere götürdü.

Güvenlik kamerasının saniye saniye görüntülediği olayda yedi kişi oldukları belirlenen zanlılardan birisi de yol kenarındaki şişeyi alarak diğer arkadaşlarının yanına gitti. Hiçbir suçu olmayan ve görüntülerden alkollü olduğu anlaşılan Eyüp Yayla, kendisine saldıran zanlıların darbeleriyle yere yığılırken, gözü dönmüş zanlılar yerdeki talihsiz adamı öldüresiye dövdü. Kavgayı gören çevredeki esnaflar olay yerine koşarken, zanlılar kendilerine müdahale eden esnafı da tehdit ederek olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralı olarak Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılan Eyüp Yayla burada hayatını kaybederken polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında aynı gün polis kontrol noktasına yakalanan ve sorgulaması yapılan Yalçın Başkara ve İbrahim Madenoğlu’nun izine ulaşıldı. Polis iki zanlıyı yapılan takip sonucu gözaltına alırken, şahısların ifadesi doğrultusunda olaya karışan, Mahmut Emre Yılmaz, Okan Selçuk, Gökhan Gül, İsmail Soner Sarı ve yaşı küçük olan M.K’da yakalandı. Yakalanan zanlılar Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesindeki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şahısların yapılan ilk sorgulamalarında kavga olayına karıştıklarını kabul ettikleri öğrenilirken, hayatını kaybeden Eyüp Yayla’nın cesedinin adli tıpa gönderildiği belirtildi.