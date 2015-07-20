İstanbul'un ortasında heyelan korkusu

Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi’ndeki 4 binada oturan daire sakinleri, yakınlarında bulunan inşaattan gelen sesler üzerine, toprak kayması yaşandığından şüphelenerek kendilerini dışarı attı. Binalarında çatlakların da oluştuğunu öne süren vatandaşlar yetkililerin ilgisizliğinden şikâyet etti.

Çağatay Kenarlı ve Uğur Ayazsın’ın DHA’da yer alan haberine göre, olay saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde bulunan 4 apartmanın sakinleri, binaların arkasındaki inşaattan gelen sesler üzerine uykularından korkuyla uyandı. İnşaat alanında toprak kaydığından şüphelenen bina sakinleri, panikle sokağa döküldü. Mahalleli daha sonra da durumu itfaiye, belediye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Küçükçekmece Belediyesi’ne bağlı ekipler, tedbir amaçlı olarak tamamen boşalttığı 4 apartmanda uzun süre incelemeler yaptı. Polis de caddeye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Belediye ekipleri ilk incelemede hasara rastlamadı

İlk incelemelerde 4 binada da herhangi bir hasara rastlanmadığını belirten yetkililer, detaylı araştırmanın sabah saatlerinde yapılacağını belirtti.

‘Yetkililerin bizimle ilgilenmesini istiyoruz’

Panik yaşadığını belirten bina sakini Ahmet Dağtaş, “Balkonda oturuyordum çatlak sesleri geldi. Ben ve binada oturan komşularımız olan 4 bina dışarıya çıktık. Dışarıya çıktığımız da binanın altında duran bir iş yerinin camında çatlak olduğunu gördük. 4 binadan yaklaşık bin kişi sokağa döküldü. Bu insanlar mağdurdur, bizim çabamız budur. Bu konu hakkında gerek zabıta, gerek AKOM, gerekse mühendis arkadaşların bu konuyu incelemesini bize bilgi verilmesini istiyoruz. Bu gece bizim rahat olabilmemiz için, evimize gidip gidemeyecek miyiz, ne yapacağız? Bunun sonuç bulmasını istiyoruz” dedi.

‘Polis ve itfaiye ekipleri bu soruna çözüm olamaz’

Yetkililerden yardım isteyen apartman sakini Mehmet Nuri Ak, “Arkada bir temel kazısı var. Buraya bir itfaiye ve polis ekipleri geldi. Binayı boşaltmamızı itfaiye ekipleri istedi. Birde polis koridoru oluşturuldu. Bu insanlar nereye gidecek, nerede kalacak? Bu iş sadece itfaiye ve polisle olacak iş değil. Bu yapılan iş insanlığa sığmaz, belediye başkanının bile buraya gelmesi gerekmekte” diye konuştu.

‘Buradaki insanlar mağdur…’

Cihat Torun isimli başka bir bina sakini ise, “Aklımıza büyük deprem geldi korktuk. Binadakiler kaçışmaya başlayınca bizde her şeyimizi toplayıp dışarıya çıktık. Dışarı çıktığımızda da arka taraftaki inşaat alanından ses geliyordu. Burada yetkililerin ilgilenmesini bekliyoruz. Fakat kimse bizimle ilgilenmedi ve buraya gelmedi. Buradaki insanların tamamı mağdur durumda. Yetkililerin en kısa zamanda gelmesini ve çözüm bulmalarını istiyoruz” ifadesini kullandı.