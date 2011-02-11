-İSTANBUL'UN ''NERONLARI'' YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 11.02.2011 - İstanbul'da düzenlenen terör örgütü operasyonunda, kundaklama eylemlerine karıştıkları öne sürülen aralarında BDP üyelerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Son zamanlarda İstanbul'da gece saatlerinde gerçekleştirilen kundaklama olayları ile ilgili soruşturma başlatan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar, Kağıthane, Gaziosmanpaşa ve Küçükçekmece'de tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında BDP üyeleri ile üniversite öğrencileri ve kadınların da olduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirildiği, burada tamamlanacak işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.