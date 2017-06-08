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İstanbul'un kumsallarında temizlik çalışması

2016 yılında 17 bin 534 metreküp atık toplanan kumsallarda, çalışmalar sürüyor

08 Haziran 2017 19:33

İstanbul genelinde 96 plaj ve 11 kumsal vatandaşlara hizmet edecek. 2016 yılında 17 bin 534 metreküp atık toplanan kumsallarda çalışmalar sürüyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, yüzme sezonu boyunca İstanbul’daki plajların temizliğini sağlamaya çalışacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri Müdürlüğü ve İBB şirketi İSTAÇ, yaz ayları boyunca İstanbul genelinde 96 plaj ve 11 kumsalda, 256 kişiden oluşan mobil temizlik ekipleri ve özel maksatlı plaj temizleme makineleriyle çalışacak.

İstanbul plajlarında yapılan temizlik çalışmaları kapsamında; sigara izmaritlerinden poşet ve pet şişelere, ambalaj atıklarından midye kabuklarına kadar kirliliğe neden olan birçok atıktan plajlar arındırıldı. Öte yandan ekipler, kum eleme ve tesviyesi yapan 11 adet plaj temizleme makinesinin yanı sıra yosun temizleme araçlarıyla da yosunlaşmaya karşı mücadele ediyor.

 

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