T24 LogoT24 Logo
Spor

İstanbul'un korkulu rüyası

Son 2 sezonda '3 Büyükler'e evinde yenilmeyen Kayserispor, bu sezon da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenip, Galatasaray ile berabere kaldı.

03 Kasım 2008 02:00


Son 2 sezonda '3 Büyükler'e evinde yenilmeyen Kayserispor, bu sezon da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenip, Galatasaray ile berabere kaldı.


Turkcell Süper Lig'in son yıllardaki istikrarlı ekibi Kayserispor, başarılı görüntüsünü bu 2008-2009 sezonuna da taşıdı.



Son 2 sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a evinde yenilmeyen Kayserispor, bu sezon ligin 2. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile golsüz berabere kaldıktan sonra Beşiktaş'a da boyun eğmedi.



Sarı-kırmızılı ekibin, Turkcell Süper Lig'de ağırlığını hissettirmeye başladığı 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile evinde oynadığı maç golsüz eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kayserispor, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, İstanbul'a eli boş gönderdi.



Ligi 5. sırada bitirdiği geçen sezonda da 3 büyüklere evinde boyun eğmeyen sarı-kırmızılı ekip, renktaşı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başaran Kayserispor, Beşiktaş'ı da 2-0 yendi.



Kayserispor, bu başarısını bu sezon oynadığı 2 maçta da gösterdi. Ligin 2. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile golsüz berabere kalan Kayseri ekibi, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.



Son 4 maçta Kayserispor'a gol atamayan Beşiktaş, bu sezon taşıdığı namağlup unvanını da Kayseri'de bırakmış oldu.



Bu sezon 6. haftada Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-1 gibi farklı skorla mağlup eden Kayserispor, son 2 sezonda konuk ettiği Trabzonspor'u da birer golle yenme başarısı göstermişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24