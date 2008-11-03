İstanbul'un korkulu rüyası



Son 2 sezonda '3 Büyükler'e evinde yenilmeyen Kayserispor, bu sezon da Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yenip, Galatasaray ile berabere kaldı.





Turkcell Süper Lig'in son yıllardaki istikrarlı ekibi Kayserispor, başarılı görüntüsünü bu 2008-2009 sezonuna da taşıdı.







Son 2 sezonda Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a evinde yenilmeyen Kayserispor, bu sezon ligin 2. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile golsüz berabere kaldıktan sonra Beşiktaş'a da boyun eğmedi.







Sarı-kırmızılı ekibin, Turkcell Süper Lig'de ağırlığını hissettirmeye başladığı 2006-2007 sezonunda Galatasaray ile evinde oynadığı maç golsüz eşitlikle tamamlandı. Fenerbahçe ile 2-2 berabere kalan Kayserispor, Beşiktaş'ı 3-0 yenerek, İstanbul'a eli boş gönderdi.







Ligi 5. sırada bitirdiği geçen sezonda da 3 büyüklere evinde boyun eğmeyen sarı-kırmızılı ekip, renktaşı Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etmeyi başaran Kayserispor, Beşiktaş'ı da 2-0 yendi.







Kayserispor, bu başarısını bu sezon oynadığı 2 maçta da gösterdi. Ligin 2. haftasında konuk ettiği Galatasaray ile golsüz berabere kalan Kayseri ekibi, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti.







Son 4 maçta Kayserispor'a gol atamayan Beşiktaş, bu sezon taşıdığı namağlup unvanını da Kayseri'de bırakmış oldu.







Bu sezon 6. haftada Fenerbahçe’yi deplasmanda 4-1 gibi farklı skorla mağlup eden Kayserispor, son 2 sezonda konuk ettiği Trabzonspor'u da birer golle yenme başarısı göstermişti.

