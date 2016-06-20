T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul'un iki yerinde alarm

Vezneciler'de siyah renkli çantadan kıyafetler çıktı

20 Haziran 2016 16:50

Vezneciler'de bir çanta, Haliç Köprüsü üzerinde ise bir motosiklet polisi alarma geçirdi.

Alınan güvenlik önleminin ardından yapılan müdahale sonrası Vezneciler'de sahibi bilinmeyen siyah renkli çantadan kıyafetler çıktı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Özgür Eren ve İbrahim Aktürk’ün haberine göre, dalgın sahibinin unuttuğu anlaşılan çanta nedeniyle trafik her iki istikamette 20 dakika civarında durduruldu. Bu nedenle bölgede yoğunluk yaşandı.

Olay yerine gelen uzman ekiplerin fünye patlattıktan sonra açtıkları çantada kayda değer bir durumla karşılaşılmadı. Bunun üzerine önlemler kaldırıldı, bölgedeki trafik normale döndü.

 

Haliç köprüsünde de şüpheli motorsiklet

 

Haliç Köprüsü Ankara istikametinde orta köprü üzerine terkedilen bir motosiklet polisi alarma geçirdi. Şüpheli motosiklet nedeniyle şeritlerden biri kapatılırken polis inceleme başlattı.

 

ETİKETLER

Veznecilerşüpheli çantaHaliçmotorsiklet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak, MHP'nin voleybolcuları hedef alan Birol Şahin tutumunu eleştirdi: MHP,...

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24