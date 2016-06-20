İstanbul'un iki yerinde alarm

Vezneciler'de bir çanta, Haliç Köprüsü üzerinde ise bir motosiklet polisi alarma geçirdi.

Alınan güvenlik önleminin ardından yapılan müdahale sonrası Vezneciler'de sahibi bilinmeyen siyah renkli çantadan kıyafetler çıktı.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Özgür Eren ve İbrahim Aktürk’ün haberine göre, dalgın sahibinin unuttuğu anlaşılan çanta nedeniyle trafik her iki istikamette 20 dakika civarında durduruldu. Bu nedenle bölgede yoğunluk yaşandı.

Olay yerine gelen uzman ekiplerin fünye patlattıktan sonra açtıkları çantada kayda değer bir durumla karşılaşılmadı. Bunun üzerine önlemler kaldırıldı, bölgedeki trafik normale döndü.

Haliç köprüsünde de şüpheli motorsiklet

Haliç Köprüsü Ankara istikametinde orta köprü üzerine terkedilen bir motosiklet polisi alarma geçirdi. Şüpheli motosiklet nedeniyle şeritlerden biri kapatılırken polis inceleme başlattı.