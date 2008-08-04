İstanbul'un hakimi Massa

Tempo24-

İstanbul Park'ın ev sahipliğini yaptığı Formula 1 sezonunun 5. yarışı Türkiye Grand Prix'sini Ferrari pilotu Felipe Massa kazandı.

Türkiye Grand Prix'si sıralama turlarında üst üste üçüncü kez pol pozisyonu kazanan Brezilyalı pilot, avantajlı başladığı yarışta finişe ilk sıradan ulaştı ve İstanbul Park'ta üst üste 3. zaferini elde etti.

Formula 1'deki ilk yarışını 2006'da İstanbul Park'ta kazanan Massa, böylece kariyerinin 7. galibiyetine ulaştı. Sezonun ilk iki yarışını tamamlayamayan Brezilyalı pilot, Bahreyn GP'si ve Türkiye GP'sinde aldığı birincilikler, İspanya GP'sinde elde ettiği ikincilikle toplam 28 puana ulaştı ve klasmanda ikinci sıraya yükseldi.



McLaren'in İngiliz pilotu Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen ile girdiği mücadeleden galip ayrılarak, ikinci sıranın sahibi oldu. Raikkonen'in ardından BMW Sauber pilotları Robert Kubica dördüncü, Nick Heidfeld ise beşinci oldu.

Renault'nun İspanyol sürücüsü Fernando Alonso altıncı, Red Bull'dan Mark Webber yedinci ve Williams'tan Nico Rosberg sekizinci olarak İstanbul'dan puanla ayrılan diğer pilotlar oldular.



Yarışa 2. sırada başlayan McLaren pilotu Heikki Kovalainen, daha ilk turda lastiklerinde yaşadığı problem nedeniyle pite girdi. Fin pilot, lastiklerini değiştirdikten sonra yarışa devam etti ama gerilerde kaldı. Kovalainen yarışı 12. sırada bitirdi.

